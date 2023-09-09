iPhone 15 Pro更輕巧！彭博曝：新材質重量減少10％

▲iPhone 15 Pro渲染圖。（圖／翻攝自推特／Ian Zelbo）

記者陳俐穎／綜合報導

彭博社記者 Mark Gurman 今日分享了對蘋果秋季發布會的期望，爆料中也提到幾項iPhone 15系列的新功能。Mark Gurman表示，iPhone 15 Pro 與目前採用不銹鋼外殼的產品不同，新機將更加耐用，重量減輕約10% 。

此外，採用新材質也讓指紋也進一步減少，產品的金屬邊框和正面、背面玻璃相接的邊緣現在更加光滑。此外，由於邊框縮小了約三分之一，兩款Pro 機型螢幕看起來都會明顯變大。

他表示，iPhone 15 Pro系列搭載的 A17 仿生晶片不僅提高了性能，還提高產品電池壽命。近年的 Pro 機型大多提供 6GB 的 RAM，而 iPhone 15 Pro ro 將具有更多的記憶體。

值得一提的是，取代靜音開關的「動作按鈕」具有自定義功能，可以執行包括靜音手機、打開對焦模式、打開手電筒、啟動相機、開始錄音、打開 Siri、打開放大鏡和打開輔助功能設置的許多任務。

影像方面，Mark Gurman 透露 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的長焦和超廣角相機將比前代相機進一步提升，首次超過1200 萬像素。Mark Gurman 還澄清指出，iPhone 15 Pro Max 將保留其 Pro Max 的名字，不會改為「Ultra」。

iPhone 15 系列將採用全新的 U2 芯片，這是自 2019 年在 iPhone 11 Pro 手機使用 U1 晶片後的首次升級。新晶片將提高定位功能，在 Find Me 中可以更準確地跟蹤人員和設備。另一個整體升級是iPhone 15 系列具備更快的無線充電速度和更易修復的設計。