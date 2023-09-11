iPhone 15周三發表！　手機重量、尺寸搶先曝光

▲iPhone 15 Pro重量更輕。（圖／MacRumors）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果即將在台灣時間周三（13日）凌晨1時發表全新iPhone 15，這次不論軟體升級或手機重量、外觀用料都更加受到矚目，外媒因此整理手機重量、尺寸與iPhone 14的比較，會較前一代更輕。

「MacRumors」稱取得iPhone 15、iPhone 15 Pro，以及iPhone 15 Pro Max的確切重量、尺寸數據，以下是進行的比較整理：

iPhone 15尺寸與重量

厚度：0.78公分

長度：14.76公分

寬度：7.16公分

重量：171克

iPhone 14尺寸與重量

厚度：0.78公分

長度：14.67公分

寬度：7.15公分

重量：172克

iPhone 15 Pro尺寸與重量

厚度：0.825公分

長度：14.66公分

寬度：7.06公分

重量：188克

iPhone 14 Pro尺寸與重量

厚度：0.785公分

長度：14.75公分

寬度：7.15公分

重量：206克

iPhone 15 Pro Max尺寸與重量

厚度：0.825公分

長度：15.99公分

寬度：7.67公分

重量：221克

iPhone 14 Pro Max尺寸與重量

厚度：0.785公分

長度：16.07公分

寬度：7.76公分

重量：240克

不過報導也解釋，這些數據是量產前的資訊，實際量產的重量及尺寸可能有差距。消息指出，實際產線並未改變，所以儘管可能有差距，也不會大太。

iPhone 15 Pro及15 Pro Max預計採用5級鈦金屬製成的新中框，將是讓整體設備更輕盈的關鍵。