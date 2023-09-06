22歲台灣正妹出國「遭強吻亂摸」　恐怖經歷全被拍！影片嚇壞39萬人

▲台灣22歲女子GiGi獨赴肯亞教書，恐怖經歷影片上傳不到一天嚇壞39萬網友。（圖／YouTube／Torres Pit托哥）

圖文／CTWANT

台灣一名22歲女子獨自前往肯亞一處小鎮當志工教書，雖說她在當地很受歡迎，也有許多好友，但她也是當地唯一一名亞洲女生，因此引來不少注意。許多當地的男生，會不斷跟蹤騷擾她，甚至有時還會手比小眼睛的手勢歧視她，影片一出也立刻引起網友熱議。

香港YouTuber「Torres Pit托哥」近日在自己的頻道上發布一則影片，內容指出台灣一名22歲女子GiGi獨自到肯亞當地一處小鎮教書，並拍出她在肯亞一天的生活。

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從影片中可以看到，身為當地唯一一名女性亞洲人的GiGi，時常成為當地男生下手的對象，當GiGi走在路上時，常會有男生突然靠近騷擾，或者是不斷跟蹤她，即便她轉頭警告，對方仍舊不以為意，甚至還有人直接問她「妳是不是處女」。不僅如此，當地人還會假借拍照，靠近GiGi藉機強吻她，也會有人故意比出小眼睛的手勢，對她進行歧視。



▲身為當地唯一一名女性亞洲人的GiGi，時常成為當地男生下手的對象。（圖／YouTube／Torres Pit托哥）

影片一出也引起網友熱議，有些人非常不理解GiGi這樣的行為，認為危險要是真的出現，她躲都躲不了；不過也有不少網友讚嘆GiGi的勇敢，留言替她加油打氣。

對此，GiGi本人在留言區表示，其實她平常自己一個人的時候，不會隨意在鎮上走動，通常都是跟當地的朋友一起行動，「我有保護自己的方法，在這兒待了快半年的時間認識的人非常多，大家也都知道我是來這兒教書的老師（畢竟身為唯一的外國人，很容易被大家記得）我並不會天真的把自己暴露在危險之中。總而言之，我想說這兒並不是龍蛇混雜的是非之地，我小鎮裡的人們和每個地方一樣，有好、有壞，我有很多善良純樸的村民朋友，他們溫暖、友善，給了我很多愛，願你們的生活也一切都好。」

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