人夫突收保護令「全是婚外情史」　妻偷吃鄰居4年啪啪8次

記者黃翊婷／綜合報導

台中林姓男子2020年12月間偶然在家中發現一份保護令聲請文件，沒想到竟然因此抓包妻子外遇陸姓鄰居，期間至少發生7、8次性行為，憤而決定提告求償60萬元。雖然陸男主張林男提告已經超過侵權行為請求權時效，但因為舉證不足，並未獲得台中地院法官採信，最終被判應賠償40萬元，全案仍可上訴。

▲林男因為一份保護令文件抓包妻子外遇。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

林男在判決書中主張，和妻子已經結婚長達30年，原本家庭生活和諧美滿，直到2020年12月間偶然在家中發現一份民事通常保護令聲請文件，好奇一看才知道，妻子竟然與陸男發生婚外情，2016年至2020年間至少發生7、8次性行為，兩人還會互傳曖昧對話訊息以及不雅照片，讓他大受打擊，憤而決定提告求償60萬元。

對於上述指控，陸男坦承，他從2016年3月起與林妻開始交往，期間有發生性行為，2020年7月4日決定分手，林妻卻不願意，還趁著當晚倒垃圾的時候，當著林男的面誣指他性侵，接著持續傳簡訊騷擾或是跑到他家門口大聲自述婚外情史，他因為不堪騷擾才會聲請保護令；此外，林男是在2020年10月26日簽收文件，當時應該就知道被戴綠帽，卻一直拖到2022年11月15日才提告，顯然已經超過侵權行為請求權時效。

不過，台中地院法官認為，保護令聲請文件記載的收件人為林妻，林男無權拆閱信件，而且信封外面僅寫著「XXX（人名）勿代收」，如果沒有拆開閱讀，單憑信封外觀根本不可能知道文件內容，因此林男是否在簽收文件的當日就知悉妻子外遇一事，顯然尚有疑義。

另外，陸男主張林妻曾在倒垃圾時當著林男的面告狀，但另一名鄰居出庭證稱，當日他也有出門倒垃圾，聽到陸男與林妻在大小聲，可是當時垃圾車的聲音很大，根本聽不清楚他們在講什麼。法官強調，證人當下與林男、林妻、陸男處於同一個環境，卻未能聽見陸男與林妻的爭吵內容，所以也無法證明林男是否在當時就已經發現妻子外遇的事情。

法官指出，衡諸社會通念，就算是夫妻也未必會互相告知一切生活事宜，何況是外遇的事情，陸男的證詞皆無法明確證明林男是在2020年10月26日以前就知道妻子外遇，卻以此主張超過侵權行為請求權時效，實屬無據，衡量雙方經濟收入、侵害程度等因素後，最終判陸男應賠償林男40萬元，全案仍可上訴。