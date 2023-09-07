陸超級迷你可頌跟「指甲」一樣大　網驚：4顆賣87元抽「智商稅」？

▲大陸一款迷你可頌大小僅指甲蓋一般大。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一間南韓品牌甜品店推出一款超級迷你的可頌麵包，大小約和小指頭的指甲一般大，4顆一組售價20元人民幣（約87元新台幣），引起陸網熱議。部分網友稱，「味道很好，堪比工藝品」，也有網友認為，「小到令人髮指，是在抽智商稅嗎？」

《紅星新聞》報導，該產品來自甜品品牌NUDAKE。NUDAKE兩家門店表示，產品確實只有指甲蓋大小，甚至有門店表示只有「小拇指指甲蓋大，特別小」。該產品由南韓品牌方指定生產，由人工手工搓製，目前「銷量還可以」。

據了解，NUDAKE甜品店為南韓眼鏡Gentle Monster旗下品牌之一，以「山峰蛋糕」聞名，新品多主打節慶蛋糕及禮盒。NUDAKE在2019年年底進入大陸市場，先在北京SKP-S開設首間門市，另兩家門市位於上海和寧波。

NUDAKE在2022年推出的中秋禮盒基本款為480元人民幣（約2098元新台幣），還結合潮玩品牌ROBBI推出聯名款，含潮玩公仔及數位藏品兌換卡，價格分別為2199元人民幣／套（約9613元新台幣／套）、4899元人民幣／套（約21417元新台幣／套）。

不過，根據大陸《關於遏制「天價」月餅、促進行業健康發展的公告》，單價超過500元人民幣的盒裝月餅要被重點監管，因此，該聯名款禮盒明顯已超過法定紅線。