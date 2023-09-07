只有4天！超商咖啡「第2杯10元」爽喝　特大杯思樂冰只要39元

▲7-11推出「咖啡飲品第2杯10元」優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

一早先喝杯咖啡！就有超商祭出連續4天「咖啡飲品第2杯10元」，品項有美式、拿鐵以及精品小農冰磚系列等，通通第2杯10元爽喝；另外，超商還有限時思樂冰優惠，特大杯思樂冰特價39元，3款口味任你喝到爽。

7-11門市推出「咖啡飲品同品項第2杯10元」優惠，今（7）日起9月10日止，品項有特大杯美式、特大杯拿鐵、雞尾酒風味氣泡咖啡系列、大杯精品美式、精品小農冰磚系列、珍珠椰果四季春青茶；會員消費單筆滿250元還可享有OPENPOINT點數10倍送，每位會員贈點上限2筆，每筆消費贈點數無上限。

另外，7-11限定門市即日起至9月19日止還有思樂冰優惠，原價45元的特大杯思樂冰，現在直接特價39元，可口可樂、檸檬汽水以及蘋果蘇打口味任你喝個過癮。

▲7-11思樂冰特大杯特價39元爽喝。

麥當勞即日起至9/19止也祭出「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「BOGO」，即可享有「大薯」、「OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，送完為止，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

▲麥當勞歡樂送5大品項限時買1送1。（示意圖）