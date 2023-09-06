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白露轉運法「13天內做」準備迎好運　討債也可趁現在

白露轉運法「13天內做」準備迎好運　討債也可趁現在

▲白露開始直到中秋之前都可開口索取過往難收的帳款，還帳的機率比平時大增。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

今年9月8日正逢24節氣當中的白露，命理師柯柏成指出，雖然當天處於農曆7月，但在白露過後的13天之內，不妨多做善事積累福德、迎接好運。此時也是回收債務的絕佳時機，債主不妨開口索取，還帳機率會比平時大增。

柯柏成表示，今年的白露落在9月8日，時值農曆7月24日，並於早上5時16分節氣交替，雖然還在農曆7月，卻很適合用來做些特別的事，白露一過，天氣夜晚漸涼，清晨的時候草上結露，運氣磁場都會發生變化。

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柯柏成提到，人的大運是十年一變，所以才有「十年河東，十年河西」的說法，交運時期也對一個人的運勢有很大的影響，務必慎重對待，而在白露過後13天之內，可以去做一些善事幫助積累福德、迎接來年好運，正好農曆7月底是幽冥教主地藏王菩薩的聖誕，這個時段行善可讓自己在鬼月有個完美結局。

柯柏成透露，如果發現過往開出的帳款難收，或是借給親朋好友的錢，對方拖欠許久，自己又不好意思索取，不妨趁此節氣的特性，白露開始直到中秋之前都可開口索取，還帳的機率會比平時大增，而若無法一次全部要回，只要趁此時段協商，對方都有機會開始還款。

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