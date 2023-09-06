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閨蜜流產…她喊「懷孕禮白送」想討回　被戰翻反應曝光

閨密流產…她喊「懷孕禮白送」想討回　被戰翻反應曝光

▲女子想討回送給好友的懷孕禮物。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

是合情合理還是無情無義？國外一名女網友在Reddit透露，她與丈夫都是閨蜜的多年好友，三人友情在閨蜜結婚後依然如故，他們還在對方幾年前生下第一胎時送了300美元（約新台幣9580元）的禮物。怎知閨蜜最近懷第二胎流產，卻讓兩家陷入尷尬境地。

原Po指出，閨蜜宣布懷第二胎不久，就傳給他們新生兒派對（Baby shower；通常預產期前4到6週舉辦）邀請，但打開發現除了邀請書，還充滿了「高價物品」。原Po表示，雖然內容很奇怪、「她應該還有我們之前送的禮物」，但還是與丈夫花了400美元（約新台幣12778元）買禮物並送出。

沒想到，他們交出禮物沒幾週，閨蜜就不幸流產，且儘管他倆同感悲傷，但仍認為「她應該把禮物還給我們」。原Po指出，閨蜜與其丈夫都是收入超過6位數的有錢人，「我也不確定她會不會再嘗試生小孩」、「如果他們把禮物一直放在閣樓，會讓我們很困擾」。

雖然原Po與丈夫都覺得要求還禮物很殘忍，也可能過了交涉機會，「但我們真的很想拿回來，或用其他方式拿回我們的錢」。對此，網友們狠批，「這麼做真的很夭壽」、「妳的靈魂只值400元嗎」、「沒學過禮物代表什麼意思嗎」，原Po之後也更新文章，表示不會問「還禮物」的事。

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