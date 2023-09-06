假日狂睡補眠？　專家曝「缺1關鍵」會更累：生理時鐘全打亂

▲專家警告，即使周末多睡幾小時，因錯過上午時段的陽光，會讓人在晚上更不易睡著。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

忙碌的現代人平日睡不夠，經常利用周末補眠「還債」，不過就有專家警告，即使周末多睡幾個小時也無法補足身體疲勞，甚至因未接觸到晨光可能打亂生理時鐘，讓人「越睡越累」。

據《每日郵報》報導，英國牛津大學神經科學教授佛斯特（Russell Foster）指出，即使周六、周日每晚多睡10小時，也無法彌補一周積累的睡眠債，更不可能讓大腦的認知能力恢復正常。

佛斯特表示，陽光有助於養成早睡早起的生理時鐘，若是利用周末睡懶覺而錯過上午時段的陽光，反而會打亂生活作息，導致夜晚更難入眠，因此假日「睡晚一點」並非是甩開疲憊的最佳方法。

佛斯特也透露，人們每天平均需要睡足8個小時，若睡滿6至10.5小時且白天並無疲憊感，那麼仍算在「健康範圍」內，不過如果經常感覺疲倦、煩躁、衝動，需要含糖或是咖啡因飲料的人，意味著「休息不夠」需要多點睡眠時間。

他建議，睡眠不足的人晚上早點就寢，堅持規律作息，「就算周末睡得多，還是要早點就寢，而不是晚睡。」

對此，英國國民保健署（National Health Service，NHS）建議，包括規律睡眠、營造良好的睡眠環境、適當運動、睡前做些舒壓活動、睡前避免咖啡因和酒精飲料，以及寫下造成焦慮的事物等6方法，都能有助改善睡眠品質。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀

▸ DNA一驗臉綠了…「伯父」才是親生爸 「弟弟幫娶回台灣」殘忍真相曝

▸ 刑場靈異1／搶匪瀕死對望矯正署長 周輝煌離奇車禍神明保佑

▸ 懷孕不想嫁！她曝「男友家傳統」風向一面倒 網讚：對小孩是最好的