傳主委馮世寬轉任行政院政委　退輔會：未獲正式人事異動消息

▲退輔會主委馮世寬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

媒體報導，退輔會主委馮世寬將轉任行政院政務委員，其職缺將由國安會諮委嚴德發接任，相關人事案將待總統蔡英文出訪友邦史瓦帝尼返國後宣布。對此，退輔會向《東森新媒體ETtoday》今（6日）表示，目前退輔會尚未接獲正式人事異動消息，照顧榮民榮眷工作仍會持續推動，謝謝大家的關切。

馮世寬是蔡英文任總統後首位國防部長，因率直、敢言的個性製造許多金句，包括上任後4個月自評自己100分、對三軍樂儀隊國慶彩排給予高度肯定，「打超過一百分」。馮世寬2018年2月卸任防長後，轉任首任國防安全研究院董事長，隔年8月接任退輔會主委。

今年3月日媒《經濟新聞》報導稱，國軍9成退役軍官赴陸出賣情資，馮世寬在立法院受訪時怒嗆「放他Ｘ的屁」，回覆立委質詢時又罵「依我的個性，我把他（指撰文記者）抓來槍斃」。

不過，馮世寬2022年2月初因心臟衰竭併發肺水腫，一度插管急救，並在三軍總醫院住院10天，接受院方檢查與治療，此後健康狀況受矚。

嚴德發則為蔡政府第二位國防部長，於2018年自國安會秘書長一職轉任，任內因敦睦艦隊磐石艦爆發官兵集體感染新冠肺炎受到責難，嚴也自請處分。嚴德發2021年2月底回任國安會諮委至今。