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蔡英文出訪慶建交55週年　史瓦帝尼不認為會激怒中國

▲蔡英文總統主持軍禮歡迎史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王暨王妃一行▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲恩史瓦帝三世國王去年訪台，蔡英文總統主持軍禮歡迎。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社約翰尼斯堡4日綜合外電報導

總統蔡英文即將率團訪問非洲友邦史瓦帝尼，展開為期4天國是訪問。史瓦帝尼政府發言人恩蘇馬羅認為，蔡總統來訪不會激怒中國，且台灣總統也不是第一次訪問史瓦帝尼。

今年是台灣與史瓦帝尼王國建交55週年，也是史瓦帝尼獨立建國55週年，蔡總統5日至8日將訪問史瓦帝尼。

美國之音（Voice of America）報導，儘管是非洲大陸最後一個反對北京當局「一個中國」原則的國家，史瓦帝尼政府發言人恩蘇馬羅（Alpheous Nxumalo）表示，他不預期「蔡總統的訪問會造成任何齟齬」。

恩蘇馬羅說道：「這會不會激怒中國？我們不這麼認為。史瓦帝尼王國和台灣共和國（Republic of Taiwan）從1968年起建交，我們從沒遇到過任何問題，而且台灣總統訪問史瓦帝尼王國也不是第一次了。」

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）的發言人西梅萊恩（Percy Simelane）呼應恩蘇馬羅的說法，他說蔡總統將前來參加紀念史瓦帝尼脫離英國獨立55週年的慶祝活動。

西梅萊恩向美國之音指出，「史瓦帝尼與台灣的邦交是基於國家利益的選擇」，台灣「一直是強而有力的發展夥伴」。

史瓦帝尼大學經濟學講師西比亞（Sanele Sibiya）表示，援助是史瓦帝尼相挺台灣的原因之一。

他還說，「官方發展援助方面，台灣對史瓦帝尼來說相當具有戰略意義」，許多史瓦帝尼學生去台灣留學，台灣也在衛生、基礎設施和農業等方面幫助這個貧困的非洲南部國家。

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