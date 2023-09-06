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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

8家蛋商聯合聲明駁發國難財　他看最後1句嘆：只有心寒兩個字形容

▲雞蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

▲超思公司進口巴西蛋爭議延燒。（圖／記者楊惠琪攝）

記者杜冠霖／台北報導

超思公司進口巴西蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲6日親上火線舉行記者會公開中央畜產會和超思簽定的緊急進口雞蛋合約內容，強調並無圖利廠商。8家蛋商也發表聯合聲明，澄清並無發國難財。民進黨立委林俊憲直言，老是要搞到產業界都看不下去反擊，到底壞還是笨？這次進口蛋專案是響應政府號召協助穩定物價，卻被在野黨講的十惡不赦，只有「心寒」兩個字形容。

協助進口蛋的8間蛋商發表聯合聲明，超思、呈冠、匯麥遠盈、宏圓蛋品、羽禾、大統雲農、甲統企業與台農發指出，「我們在全球缺蛋在艱困的時刻，短時間內發揮各自的貿易能力和人脈資源，為台灣人民進口雞蛋，請各界不要再抹黑我們都在發國難財，大家都是真心為台灣做事，這樣的指控實在太沉重，只怕以後沒有人敢挺身而出幫台灣度過難關。」

林俊憲表示，今天8家協助專案進口雞蛋的蛋商以及1間提供倉儲的廠商都跳出來發表聯合聲明，甚至還蓋上了公司章或負責人簽名，可見正式程度。其中最後一段話更讓我有感觸，以後誰敢再幫台灣度過難關？

林俊憲直言，其實多跟各產業的從業人員聊聊就知道，大家現在能不碰就不碰跟政府有關的案子，除了法規繁雜，還要背負上這種莫須有的罪名。更何況這次進口蛋專案是響應政府號召協助穩定物價，卻被在野黨講的十惡不赦，真的只有「心寒」兩個字可以形容。

林俊憲指出，以交通委員會負責監督的公共工程為例，近年來重大工程屢屢流標，為什麼？因為真的沒有多少人願意做。不只是預算問題，政府工程出差錯是要坐牢的，甚至完全合法也會被無端抹黑，前鎮漁港就是個例子。而且民間工程需求那麼強勁，有得選擇，誰願意跟政府打交道？

林俊憲批評，無論是進口蛋還是公共工程，這種惡質抹黑傷害的不是任何特定政黨的選情，而是全民福祉。長此以往，無論誰執政同樣都要面對，看看近期新竹市多項工程流標就知道了，真的不要那麼短視，就算靠抹黑成功上位，你們也只是為自己製造更大的問題而已。

蛋商聯合聲明如下：

當時經濟部國貿局、農業部通知參加專案的貿易商要在不到一個月時間、3月底前下訂單，對很多貿易商來說是不可能任務，一般正常程序，進口雞蛋排程需花費三到五個月時間，要在不到一個月內完成，勢必就要跟其他國家搶單，花費成本比一般狀況還高，更不要說這麼短的時間內要到國外找到蛋源、符合檢疫規範，可以說是歷經重重難關。

對於外界質疑為何沒有倉儲，這是外行人的批評，九家貿易商無論資本額大小，都沒有自己設立的倉儲，此次委託進口後至台灣後，就會直送畜產會的倉儲，如果還要將雞蛋運到我們租用的倉儲再運回畜產會再運到洗選廠或加工業者手上，徒增運輸成本和耗損風險。

雞蛋專案進口是要解決國內雞蛋缺口，不是一門壟斷生意，有意願的貿易商都可以加入，我們這九家都是合法貿易商，可以成為委託對象，只因他們能在不到一個月時間搶到訂單，可以達成要求條件。

我們在全球缺蛋在艱困的時刻，短時間內發揮各自的貿易能力和人脈資源，為台灣人民進口雞蛋，請各界不要再抹黑我們都在發國難財，大家都是真心為台灣做事，這樣的指控實在太沉重，只怕以後沒有人敢挺身而出幫台灣度過難關。

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