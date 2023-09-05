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升格觀光署倒數10天！署長核定周永暉接任　首要任務向國際攬客

▲▼觀光署長將由周永暉(右)接任。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光署長將由周永暉(右)接任。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

觀光局將於9月15日改制為觀光署，距離升格僅剩10天，首任觀光署長人事案今(5日)也核定了，總統府今(5日)下午發布周永暉任觀光署署長命令。新任觀光署長周永暉今晚也證實接獲人事案通知，他表示，未來將有完整的策略漸進式向國際攬客。

周永暉具鐵道專業，曾擔任過台鐵列車長、副站長，也曾在交通部督導鐵道相關業務，一路升任鐵工局(鐵道局前身)局長、台鐵局長；因推動台日鐵道觀光交流有成，周永暉2016年接任觀光局長，任內創下千萬國際旅客來台紀錄，也曾推動米其林來台評鑑。

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疫情緩和國門大開，交通部今年以衝刺600萬國際旅客來台為目標，明年更以恢復到疫情前1200萬人次水準為目標，讓周永暉成為觀光署人選黑馬。

由於觀光局將於9月15日改制觀光署，總統府今(5日)下午也發布任命周永暉接任觀光署長，周永暉將在9月15日上任首任觀光署長一職。對此，交通部證實該人事案已定案。

周永暉今晚也證實已接獲該人事案通知，周永暉表示，未來將換位思考，會有一套完整觀光策略，這次觀光局組改，透過組織變革，本身要滿足社會期待，另過去任務編組、臨時編制在推動觀光力道和資源都有限，未來將有嶄新的局面。

周永暉表示，觀光署要跟旅遊業者並肩，貼近他們的想法和需求，還有很重要的是要向國際攬客，如何有步驟、有方法、有策略，將有漸進方式，首先將以飛行時間8小時內區域設定為最優先市場，另外景區在地創新也很重要，就像桌子四隻腳，擴大與其他部會合作，跟私部門合作，規劃整體台灣觀光戰略，未來將詳細對外說明。

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