首任觀光署長周永暉9／15上任　明年拚1200萬國際旅客來台

▲首任觀光署長周永暉(右)9月15日上任。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

觀光局將於9月15日改制為觀光署，交通部今(6日)宣布，交通部觀光署署長職務，業奉總統任命由周永暉擔任，並於112年9月15日上任，將帶領觀光署達成今年600萬、明年1200萬國際旅客來台目標。

總統府昨(5日)下午任命周永暉任觀光署長，新任觀光署長周永暉昨晚也向《東森新媒體ETtoday》證實接獲人事通知，強調未來將有完整的策略漸進式向國際攬客。

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交通部今表示，新任觀光署周署長永暉，國立交通大學交通運輸研究所博士，現任財團法人中華顧問工程司董事長，歷任交通部參事、交通部觀光局局長、交通部台灣鐵路管理局局長、原交通部鐵路改建工程局局長、副局長及主任秘書等職務，資歷完整，學驗俱豐。

交通部強調，周永暉具有觀光及鐵道領域的豐富經驗，相信上任後能帶領觀光署持續推動台灣觀光產業，並朝向今年達成來台旅客600萬人次，明年則恢復疫情前的1200萬人次目標前進。

周永暉則表示，未來將換位思考，將有一套完整觀光策略，觀光局組織變革除要滿足社會期待，另過去任務編組、臨時編制在推動觀光力道和資源都有限，未來將有嶄新的局面。

周永暉表示，觀光署要與旅遊業者並肩，更重要的是要向國際攬客，如何有步驟、有方法、有策略，將有漸進方式，首先鎖定飛行時間8小時內區域為最優先市場，另外景區在地創新也很重要，就像桌子四隻腳，擴大與其他部會合作，跟私部門合作，規劃整體台灣觀光戰略，未來將詳細對外說明。