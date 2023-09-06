結婚12年沒孩子　人妻求子誤信神棍「被性侵到懷孕」

▲女子婚後多年沒有孩子，誤信自稱薩滿的嫌犯，遭多次性侵懷孕。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼廖內省一名34歲人妻結婚12年都沒有孩子，開始尋找懷孕生子的方法，沒想到她與丈夫誤信自稱是薩滿的47歲嫌犯，被性侵20多次之後，懷上嫌犯的孩子。

根據TribunNews、星洲網等報導，這名人妻與她的丈夫找上自稱是薩滿的嫌犯尋求治療，相信對方能夠幫助夫妻倆懷上孩子，在治療開始後，嫌犯宣稱能以210萬印尼盾（約新台幣4380元）的價格，以布料、戒指提供「保護」。

過了一段時間，丈夫因為工作的關係，人妻便獨自前往嫌犯的地方接受治療。嫌犯開始稱女子的身體不潔淨，必須要用「花水」沐浴，在女子同意之後，嫌犯妻子便在浴室準備花水。

「就在那時候，嫌犯性侵受害女子」，警方表示，受害女子除了無力反抗，也感到困惑，並懼怕薩滿，「這樣的行為發生約20次，受害女子因為感到內疚，再也沒有回到丈夫身邊」。整個犯案行為早在2021年2月就開始，女子也因嫌犯多次性侵懷孕，如今已有7個月身孕。

警方表示，在女子懷孕之後，嫌犯不願負起責任，她才到警察局報案。警方已於4日逮捕嫌犯，案件仍在調查中。