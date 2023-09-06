　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／國家警報大響！暴雨轟2地　20縣市豪大雨特報

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲對流旺盛，午後出現大雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓帶影響，加上午後對流旺盛，氣象局今(6日)中午13時10分針對桃園市、新北市發布大雷雨訊息，以及災防告警，時間將持續1小時。此外，雨彈也升級，氣象局也對20縣市發布豪大雨特報，其中新北市升級豪雨。

氣象局今(6日)中午13時10分針對新北市、桃園市發布大雷雨訊息，以及災防告警，持續時間至14時15分；氣象局提醒慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，氣象局下午13時15分也針對縣市發布豪大雨特報，氣象局表示，低壓帶影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今新北市有局部大雨或豪雨，中部以北、馬祖（莒光）地區及其他山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▲▼豪大雨特報。（圖／氣象局）

▲豪大雨特報。（圖／氣象局）

豪雨特報
影響時間：06日下午至06日晚上
豪雨：新北市
大雨：基隆北海岸、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區、馬祖地區

▲▼氣象局對「新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

▲氣象局對「新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

大雷雨即時訊息示警區域
新北市：樹林區、鶯歌區
桃園市：桃園區、大溪區、龜山區、八德區

ET快訊
真實薪資曝！靠小費「滿足員工」　富狀元老闆：這是額外小驚喜
快訊／國家警報響不停！猛烈雨彈狂炸2地　嚴防淹水
普丁傻眼困惑！口譯犯「史詩級錯誤」　意外讓土耳其向俄宣戰
3寶爸叫酒店妹1小時1200　騙進廁所性侵
仔仔老婆喻虹淵限動發聲！親回與女業務關係…夫妻遭詐2000萬
22歲台灣正妹出國「遭強吻亂摸」　恐怖經歷全被拍
快訊／台中必比登豬腳店「內用收10元小費」　國稅局要查了
快訊／國家警報大響！暴雨轟2地　20縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

真實薪資曝！靠小費「滿足員工」　富狀元老闆：這是額外小驚喜

快訊／國家警報又來了！暴雨再轟1區　氣象局示警：快遠離

快訊／國家警報響不停！猛烈雨彈狂炸2地　嚴防淹水

釣竿風箏商標查核8成不合格！消保處提醒：選購時注意檢驗標識

陳吉仲下午提告徐巧芯、邱毅！被控「謀財害命、油水給熟人」不忍了

必比登豬腳店收小費！老闆親曝「為員工謀福利」：問心無愧

414元「天花板高麗菜」本尊現身超市！　澎湖民眾嘆：買不下去

第一次愛愛沒說！媽媽心痛「隨便就給人睡」　她傻了：要怎麼講？

快訊／台中必比登豬腳店收小費　國稅局喊「有沒開發票」要查了

快訊／國家警報大響！暴雨轟2地　20縣市豪大雨特報

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

侯佩岑暴瘦「上圍急縮水」：沒加工！　保養祕訣「洗澡3分鐘」..曝老公動作慢

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

真實薪資曝！靠小費「滿足員工」　富狀元老闆：這是額外小驚喜

快訊／國家警報又來了！暴雨再轟1區　氣象局示警：快遠離

快訊／國家警報響不停！猛烈雨彈狂炸2地　嚴防淹水

釣竿風箏商標查核8成不合格！消保處提醒：選購時注意檢驗標識

陳吉仲下午提告徐巧芯、邱毅！被控「謀財害命、油水給熟人」不忍了

必比登豬腳店收小費！老闆親曝「為員工謀福利」：問心無愧

414元「天花板高麗菜」本尊現身超市！　澎湖民眾嘆：買不下去

第一次愛愛沒說！媽媽心痛「隨便就給人睡」　她傻了：要怎麼講？

快訊／台中必比登豬腳店收小費　國稅局喊「有沒開發票」要查了

快訊／國家警報大響！暴雨轟2地　20縣市豪大雨特報

快訊／新北市4區淹水警戒！　樹林時雨量破94毫米列一級

2023中正盃街舞賽將登場　泰舍集團力挺選手奧運奪牌

「無國界醫師」又來騙　北市婦暈船要匯13萬遭攔阻

真實薪資曝！靠小費「滿足員工」　富狀元老闆：這是額外小驚喜

快訊／國家警報又來了！暴雨再轟1區　氣象局示警：快遠離

不甩選區被掛「拒絕」布條　國民黨正式提名鍾小平戰中正萬華

邱澤、陳意涵大打出手！　穿越68年後「見到親孫子」

陳吉仲點名要告他！　邱毅公開反問5題：越來越精彩了

野生24歲港「人氣男偶像」現蹤台灣！　打卡1小時狂吸萬人朝聖

周天成苦戰地主新星李詩灃　中國賽首輪出局

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

生活熱門新聞

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

對流雨強襲！20縣市大雨特報　警戒到入夜

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

鴛鴦飛快前進！今起3天下最多　午後防豪大雨

60年最兇鬼月倒數！民俗專家警告別說「2句話」

大雷雨開轟2地！警戒1.5小時　嚴防雷擊、淹水

國家警報大響！暴雨轟2地　20縣市豪大雨特報

內湖八方雲集遭爆「鍋貼有蛆」　北市衛生局：最高可罰2億

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

更多熱門

相關新聞

大雷雨開轟2地！警戒1.5小時　嚴防雷擊、淹水

大雷雨開轟2地！警戒1.5小時　嚴防雷擊、淹水

低壓帶及午後對流旺盛，氣象局今(6日)中午12時59分針對桃園市、新北市發布大雷雨訊息，雨勢將持續1.5小時，提醒嚴防雷擊、淹水。

對流雨強襲！20縣市大雨特報　警戒到入夜

對流雨強襲！20縣市大雨特報　警戒到入夜

海葵殘骸東移遇上北風　雲雨帶激發！連3天降雨襲全台

海葵殘骸東移遇上北風　雲雨帶激發！連3天降雨襲全台

吵出門！黑狗見「門外大雨」傻眼

吵出門！黑狗見「門外大雨」傻眼

未來一周降雨3變化！一圖看午後雷雨熱區　下周雨勢趨緩

未來一周降雨3變化！一圖看午後雷雨熱區　下周雨勢趨緩

關鍵字：

天氣氣象局大雨豪雨氣象雷雨

讀者迴響

熱門新聞

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

許瑋甯驚傳「害怕同台吳慷仁」！

快訊／MC HotDog熱狗認新歌抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍回應了」！揭婚事進度

仔仔嬌妻保儲蓄險遭坑2千萬　無良業務員判2年8月

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

快訊／MC HotDog熱狗認了新歌抄襲！　道歉朱德庸：犯了低級嚴重錯誤

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面