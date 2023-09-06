快訊／國家警報大響！暴雨轟2地　20縣市豪大雨特報

▲對流旺盛，午後出現大雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓帶影響，加上午後對流旺盛，氣象局今(6日)中午13時10分針對桃園市、新北市發布大雷雨訊息，以及災防告警，時間將持續1小時。此外，雨彈也升級，氣象局也對20縣市發布豪大雨特報，其中新北市升級豪雨。

氣象局今(6日)中午13時10分針對新北市、桃園市發布大雷雨訊息，以及災防告警，持續時間至14時15分；氣象局提醒慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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此外，氣象局下午13時15分也針對縣市發布豪大雨特報，氣象局表示，低壓帶影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今新北市有局部大雨或豪雨，中部以北、馬祖（莒光）地區及其他山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▲豪大雨特報。（圖／氣象局）

豪雨特報

影響時間：06日下午至06日晚上

豪雨：新北市

大雨：基隆北海岸、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區、馬祖地區



▲氣象局對「新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）



大雷雨即時訊息示警區域

新北市：樹林區、鶯歌區

桃園市：桃園區、大溪區、龜山區、八德區

