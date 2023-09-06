棉花糖阿北是色狼！　摸臀襲胸國中女...給150元+3根麥芽糖封口

▲林姓男子對國中少女襲胸、摸臀遭起訴。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名在高雄某國中旁賣棉花糖的林姓男子（68歲），今年2月間3名國中少女下課後，到林男的棉花糖攤車消費，林男竟假借要教她們做棉花糖當藉口，趁機對其中2名少女摸臀、襲胸，還給少女150元及3根麥芽糖封口，並囑咐「不要跟爸爸媽媽老師講」，事後2名少女越想越覺得噁心提告，林男雖然否認，但檢方偵查後仍依強制猥褻罪將他起訴。

檢方指出，林姓男子在某國中旁經營棉花糖攤車，今年2月23日下午4時許，國中生小雲（化名）、小花（化名）到攤位上想買棉花糖，林男就說要教小雲做棉花糖，於是拉著小雲的手做起棉花糖，這時林男手卻不安分的在小雲的背部、臀部游移，最後林男還用手肘撞小雲的胸部，小雲氣得推開林男，拉著小花離開。

沒多久，另一名少女小愛（化名）也來攤位光顧，林男又故計重施，再度對小愛上下其手，小愛嚇得趕緊退後，這時林男除了給小愛150元和3根麥芽糖，還交代「不要跟爸爸媽媽老師講」。

事後小雲和小愛都提告，林男在偵訊時否認有襲胸、摸臀，僅有扶著少女的手去做棉花糖，但檢方認為如果沒有對兩名少女毛手毛腳，為何要給150元並交代不要跟外人說，因此綜合相關事證後，認定林犯行明確，依加重強制猥褻罪將他起訴。