正妹遛狗被襲胸…2年後又被他亂摸　單車狼摸6女辯：控制不住右手

▲高雄一名42歲的湯姓男子經常在深夜騎腳踏車對女路人襲胸。（示意圖，非當事人／資料照）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名42歲的無業湯姓男子經常在深夜騎腳踏車，在獅湖國小附近遊蕩尋找落單正妹，不到3個月就下手襲胸6名女子，被警察逮捕後，湯還辯稱「看到漂亮的就想摸下去」、「控制不住右手」。高雄地院審理，依6個性騷擾罪，合併判處湯6月徒刑，檢方再上訴被駁回。全案定讞。

判決指出，湯男從去年8月19日起至11月5日為止，經常在深夜騎著腳踏車在高雄三民區獅湖國小附近等處閒晃，只要看到漂亮女子就伸狼爪襲胸，再火速騎腳踏逃離現場，共有6名女子受害。經受害者報警處理，警方調閱監視器循線逮捕湯男。湯男到案後坦承犯行，辯稱「看到漂亮的就想摸下去」、「控制不住右手」，警方訊後依性騷擾防治法移請偵辦。

一審法官審理認為，湯男趁6名女子不備、無法抗拒時襲胸，已對她們身心造成傷害，審酌湯男犯後坦承犯行，態度尚可，依犯6個性騷擾罪各量處2月徒刑，合併處6月徒刑，可易科罰金18萬元。

檢方又上訴，指出湯男多次襲胸，最後因罪證確鑿而認罪，並不能因此就輕判，且其中一名被害者2年前出門溜狗，就曾遭湯姓男襲胸，導致她只要晚上外出就會下意識回頭張望，結果還是又遭湯男襲擊，認為一審判太輕。

二審法官指出，原量刑已經過詳細審酌，並無過輕或過重。至於這名被害人於案發前2年曾遭湯男襲胸部分，因檢察官未提出相關事證參考，無法拿來審酌量刑，駁回上訴。全案定讞。