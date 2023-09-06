最暖鐵板燒！彰化暴雨多處傳災情　老闆宣布：無限量供應愛心餐

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化地區昨(5日)下午受到午後對流旺盛影響下起暴雨，員林、埔心等地紛紛傳出災情。位於埔心的大埔鐵板燒原本就有愛心餐供應，今(6日)為了顧及鄉親，因此宣布中午起不限量提供愛心餐，以祈大家能一起努力共度困境。

▲彰化埔心大埔鐵板燒無限量供應受災戶愛心餐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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大埔鐵板燒埔心店昨於臉書宣布，由於午後大雨造成埔心鄉及周遭鄉鎮市地區民宅多處淹水，即便雨停水退，但大家仍忙著清理家園，無暇開伙，造成用餐不便，因此宣布今(6日)中午及晚間提供鄉親民眾免費領取便當(價值130元)，且「數量不限」，只要鄉親有需要，皆可來店領取，期盼大家能夠一起努力共度困境。

▲業者昨在臉書宣布供應愛心餐消息。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，該家鐵板燒原本就有供應愛心餐幫助當地鄉親，今天原本供餐限量100份，但考量有需要的鄉親人數眾多，因此決定無限量供應。有災民得知消息後，立刻打電話訂餐；還有一名來自員林的女子，因家中淹水，原本來店要購買便當，業者得知女子處境後，立即免費供餐。

「老闆很好，做愛心好多年了！」該名女子表示，家中因大雨淹水，連床鋪也遭殃，直到今天都還在整理，根本沒空處理三餐，得知店家有供應愛心餐，「真的非常感謝！」

▼員林受災女子領到愛心餐後非常感謝。（圖／記者唐詠絮翻攝）



▼鐵板燒愛心董事長許增鏞。（圖／記者唐詠絮翻攝）