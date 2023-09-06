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同事說「1血型難搞」他不服！同血型秒拆台：自己都覺得機歪

4大血型「這個血型」最長壽　第一名平均壽命87歲

▲有人認為血型可以探索個性。（示意圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

除了星座、生肖之外，也有人以血型評斷性格。就有網友表示，在辦公室聊到血型，同事就說某血型的個性最難搞，使身為該型血的他秒抗議，「我不服，我就大聲說『AB的給我站出來』。」結果，不少AB型血的人現身，坦言對原PO同事的見解頗有感，「我也AB，自己都覺得自己機歪」，意外引發話題。

有人在PTT的Gossiping板問卦「AB型的都給我進來」，說他在辦公室跟同事聊到血型，「同事說AB的個性最難搞，我不服，我就大聲說『AB的給我站出來』」，結果震驚發現，整間辦公室只有他一個是AB血型，不禁直呼「難道AB天生註定被多數暴力嗎？」

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貼文引發討論，「你被針對了 =.=」、「有聊過血型的朋友同事同學，沒百個也有個幾十個，只有我一個AB」、「人家這樣講你就發文叫大家進來，這樣還不難搞嗎？」據悉，基本上O型是最常見血型，但在挪威、芬蘭、土耳其、日本等國家，A血型的人較多。而AB血型因為要同時有A及B抗原，故此亦是ABO血型中最少的一群，此外，ABO血型分布跟地區及種族有關。

血型決定智商？4種血型「聰明度排行榜」出爐　第1名擁雙重優勢

▲基本上，O型是最常見血型。（示意圖／Pixabay）

有趣的是，一票AB型血的人雖現身留言，可卻不是挺原PO，「我自己都不了解自己，有時候很龜毛有時候很擺爛」、「我也AB，自己都覺得自己機歪」、「我就很機掰，我就AB型」、「我好像真的很機掰XD」、「我AB雙子、丈夫AB處女，都機歪到爆」、「我巨蟹AB，自己覺得自己很機掰」、「雙魚AB、水瓶AB，情緒性難相處」、「水瓶AB，我討厭跟人相處」、「我AB，抱歉我蠻機掰的」、「AB加上射手就是外星人啊！」

不過，也有AB血型網友傻眼直呼，「血型星座跟個性哪有關係？林北AB雙魚只是有原則而已，大家都說我好相處」、「天蠍AB，好相處，真希望有AB鄉民群組」、「AB讚好嗎例如我」、「我AB、RH陰性。人超好相處，自己機掰人不要怪血型好嗎？」

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