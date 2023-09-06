筆電不占位、好移動　眾人卻不選！曝原因讚「桌電完勝」

▲現在要買電腦的話，會選筆電還是桌電？（示意圖／取自Unsplash）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著科技進步，很多人買電腦時，會首選筆記型電腦，但桌上型電腦還是有其市場需求。就有網友表示，10多年前進到第一家公司時，他被分到筆電後從此改觀，「除了不能改裝以外，其他就跟桌電一樣。」此外，筆電還不占空間、好移動，他就想問其他人，現在若要買電腦，會挑桌電還是筆電？話題引發討論。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「非電競電腦 現在買桌電還是筆電比較好？」文中表示，20多年前筆記型電腦還很貴，大多人還是乖乖組桌上型電腦，可到了10多年前，他進第一家公司時，公司分給他的電腦就是筆電了，「從那時我就開始對筆電改觀，除了不能改裝以外，其他就跟桌電一樣。而且不占空間、容易移動。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也說，他的朋友中，除了重度電競玩家之外，也大多選擇筆電，「可是還是有一群人喜歡用桌電，感覺便宜耐用，但組起來也是要2～3萬」，就好奇問其他人，現在如果要買電腦，會傾向筆電還是桌電呢？

貼文一出，卻有不少網友頗嫌棄筆電，「用起來容易發熱」、「沒壞，但是兩三年速度就會開始很明顯變慢」、「鍵盤難打螢幕又小，只有方便攜帶」、「除非你住的地方要一直換，不然可以告訴我，筆電哪一點比較好嗎」、「預算一樣除了輕便筆電勝以外，其餘桌電完勝」、「同樣價格的桌電不只配置更好，也更耐操。」

不過，有人便分析，「看你對遊戲、鍵盤的需求啦」、「使用電腦要看你的用途，用電競與否作為區分沒啥意義」、「不打遊戲的話就看螢幕需求，現在很多也是裝個hub一條線投射大螢幕，桌電真的文書用太浪費」、「看住哪、空間多大、有沒有移動跟搬家需求。」也有網友表示，「筆電，可以讓你帶回家上班」、「我的筆電也用八年了，除了電池老化其他都正常」、「沒電玩用途筆電就好啦！方便多了。」