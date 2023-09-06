才剛遞補…竹縣議員范振龍隔天就挨告　「1票1萬2賄選」當選無效

▲新竹縣議員候選人范振龍遞補當選議員，隔天即遭檢方因涉賄選提出當選無效之訴。（圖／翻攝范振龍臉書）



記者蔡怡萍／新竹報導

新竹縣第二選區(湖口鄉)議員陳德木因涉及賄選，今年3月遭法院宣判當選無效，中選會5月30日公告由范振龍遞補，沒想到隔天就被新竹地檢署以涉嫌賄選為由，向新竹地方法院提起當選無效之訴。法院審理後認為，范振龍選舉期間委託8名親友現金行賄，遭判決有罪，因此依選罷法判他遞補當選無效。

去年選戰期間，新竹縣第二選區議員候選人陳德木，透過歌唱班成員提供可賄賂名單，指示親友以每票1000元現金行賄，遭法院判處有期徒刑3年8月，褫奪公權3年，3月底並判決當選無效，5月30日中選會公告由第二高票的范振龍遞補，不料，隔天地檢署就以范振龍也涉嫌賄選為由，向法院提起當選無效之訴。

檢方主張，范振龍曾任新竹縣新湖羽球協會理事長，並透過羽球協會會員、設籍湖口鄉的親友共8人，委託他們對投票權人以現金賄選，而金額從每人1000到1萬2都有，且已遭法院依交付賄賂罪處有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權4年，因此應同步判決當選無效。

范振龍對於涉犯交付賄賂罪自白認罪，但他表示，那只是選舉中一時失慮誤蹈法網，其行為應不足以影響選舉結果，如予當選無效之處罰，過於嚴厲，請求駁回。

新竹地院審後，認為任何候選人均不得犯賄選相關之罪，依選罷法規定遭法院判決有罪者，應受當選無效之宣告，宣判范振龍遞補當選無效。