新竹單親孝女擁6證照！遇狗竄出摔車亡　法官不捨「孝順的孩子」

▲女子看到狗狗竄出閃避不及，人車倒地重傷不治。（圖／示意圖／達志影像）

記者劉人豪／新竹報導

新竹一名王姓女子，騎車行經橫山鄉中豐路3段時，突然遇到一隻未繫鍊子的棕色家犬從道路左方竄出，導致她閃避不及人車倒地，送醫急救後仍不治，新竹地方法院依過失致人於死罪，判飼主有期徒刑10月。

判決書指出，黃男飼養棕色犬隻1隻，對犬隻有監督義務，應以項圈或狗鍊等物確保犬隻行動，不得疏縱犬隻在道路奔走，妨害交通及誤傷他人，竟疏於注意，2023年2月13日7時32分許，任由犬隻在未繫項圈或狗鍊之狀態下，貿然離開住處衝出道路，導致王姓女子閃避不及人車倒地，造成急性硬腦膜下出血及頭部鈍傷等傷害，送醫搶救不治。

王女父親指出，女兒是乖巧而且努力的孩子，雖然在單親家庭中長大，但努力不懈用心學習，並已經考取六張證照，法官猜想王女了為了自己的未來外，也是為了減輕父親和家人身上之經濟壓力，感嘆王女是孝順的孩子，也盼王女親友能夠節哀，早日回歸正常生活。

法院審酌，黃男疏於照顧家中犬隻，放任犬隻亂竄，導致王女年紀輕輕就不幸往生，黃南洽談和解之態度消極，也未積極表示歉意，犯後態度難認良好，依過失致人於死罪，判有期徒刑10月。