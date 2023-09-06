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準婆婆「每天清晨6：30」逼去買菜！回家後更恐怖　準新娘不想嫁了

小倆口準備訂婚…準婆婆「天天清晨6：30」逼去市場買菜　煮飯洗碗要她全吞

▲女網友抱怨，準婆婆得知小倆口打算結婚後，竟開始要她每天早上6點半到家裡報到。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

都說婚後流的淚，是婚前腦子進的水，因此結婚之前一定要睜大眼睛。一名女網友抱怨，男友跟準婆婆提完要結婚的事後，竟開始要她每天到家裡報到，接著要她買菜、做家事等，「從那一天起，我已經不想結婚了。」

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，自從媽寶男友跟他的媽媽提出年底準備先訂婚、明年再結婚後，準婆婆對她的態度180度大轉變，日前以提早學習家裡的習慣為由，要她清晨6點半一起去菜市場買菜。

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原PO嘆，「準婆婆跟我說，她都買哪一攤比較新鮮之類的，當下真的三字經都快飆出來，又熱又累，沒推車就算了，還不准她騎車去，堅持用走的，說什麼這樣是為了讓我多了解他們家附近的店家。」原PO透露，回家後更恐怖，準婆婆要她洗菜、晾衣服、拖地等，煮好中餐後，又要她去洗鍋碗瓢盆，接著叫她順便切水果帶去公司給她兒子吃，讓她相當傻眼。

原PO火大地說，「從那一天起，我已經不想結婚了，或許我太玻璃心了，但當下那種感覺我真的無法形容，更不要臉的是，準婆婆要男友跟我說，要我每天都清晨6點半去家裡，說什麼還有很多東西沒跟我說。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「別嫁，趕快逃吧」、「根本就是在培養下一個傭人」、「這是要妳知難而退」、「那妳還要嫁給他嗎」、「你要慶幸的是還沒結婚之前就讓妳先體會到婚後的生活，現在覺悟還來得及」。

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