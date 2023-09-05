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老公突搞失蹤！她生完二寶驚見「網PO結婚照」　才知尪變成別人的

▲▼結婚,婚禮,新人,新郎,新娘,新婚,白紗。（圖／CFP）

▲國外一名男子和其他女人拍的結婚照被PO上網，老婆看到氣炸報案。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

英國一名47歲男子結了3次婚，但他與第二任妻子鬧翻後搞失蹤，連孩子出生都只見過一面，但兩人並未離婚，妻子多年後從網路上看到老公的「結婚照」才知道，他在未告知自己的情況下又和第三個女人結了婚，氣得她向警方報案。男子最終因為重婚罪被判處罰款，並被法官勒令離婚。

英國47歲電氣技工羅蘭茲（Mark Rowlands）2010年和第二任妻子布朗（Hayley Brown）在默西賽德郡的濱海城市紹斯波特（Southport）相識，一個月後就同居。根據英國鏡報獨家採訪到布朗的說法，2012年初她懷了兩人的第一個孩子，不久後就在豪華飯店舉辦婚禮，她說，「那是美好的一天，我為愛神魂顛倒。」

然而，布朗在懷上第二個孩子之後，開始懷疑羅蘭茲出軌，「我意識到他並不總是誠實以待，我決定我受夠了。」孩子出生時，羅蘭茲根本不在場，後來也只有短暫見過小孩一面就消失，除了給養育費之外，他與妻小基本上完全失去聯絡。

布朗說，在老公離開後她不得不搬家重新開始，雖然的確是想要離婚，但當時經濟困境讓她無法負荷，直到朋友傳了一張在網路上看到的結婚照給她，布朗才發現羅蘭茲竟然又結婚了，而且照片是由飯店的社群帳號上傳的，不是羅蘭茲，更讓她相信老公是刻意隱瞞違法事實，於是她到警察局報案，控告羅蘭茲重婚罪。

羅蘭茲6月在切斯特地方法院法庭上認罪，證實他在有婚姻關係的狀態下，又於2021年6月和第三任妻子亞當絲（Kerry Adams）結婚，最終被判處支付456英鎊（約新台幣 1.8萬元）罰款、346英鎊（約新台幣 1.4萬元）法庭費用與一筆受害者附加費。布朗說，「法官讓他離婚，所以我現在至少能得到我想要的，我覺得他已經撒謊太久了。」

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