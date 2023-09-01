曖昧對象愛已讀不回！她憂關係涼掉...網見1舉動：沒戲了

▲原PO發文詢問，曖昧對象經常已讀不回，但兩人幾乎兩天見一次面，這段關係是否涼掉。（圖／記者林世文攝）

記者鄭文晴／綜合報導

感情到曖昧階段時，有時會想很多又不知道該如何確認關係。一名女網友分享，自己的曖昧對象不愛傳訊息，有時候甚至還會已讀不回，但講電話的時候又很熱情，不過幾乎都是她主動，所以很擔心兩人之間是否已經涼掉？希望網友們可以幫忙解答。

原PO在Dcard以「曖昧對象哪些舉動是涼掉的意思」為題表示，自己曖昧一個月的對象不愛傳訊息，也不會主動傳訊息，有時候還會已讀不回，但是講電話又很熱情，兩人可以講一小時多，甚至有時候叫對方來找自己，也願意半夜下班來。

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原PO接著說，曖昧對象上班有點忙，而下班也不會報備，就是消失地球表面，自己也很識相不會一直問，因為以前的經驗不太好，也很怕是因為涼掉了所以開始不愛傳訊息，不過兩人大概兩天會見一次，另外自己也有去過對方家，確認過沒有女生的東西，這樣的互動「大家覺得是涼掉嗎？」

有網友直接點破說，「問一下是去他家上床嗎？如果是的話他只是把你當砲友哦，約砲的人通常都單身 ，然後聊天對象很多，自然而然套房不會有異性的東西」，而原PO也回覆自己擔心會變成這樣的發展。

也有男性網友以過來人的角度分析，對方已讀不回的那段時間，有95%是在開發別的妹子，講電話、出來都很熱絡都不準，「因為你們已經發生關係了，並不是剛開始而已」，所以簡單來說這段關係幾乎已經斷定沒有結果了。

原PO也在留言處補充，兩人會見面大部分都是自己叫對方來陪自己，見面也都會親親抱抱，網友們一致認為男生沒主動約，有戲的機率很低，如果要想確認現在的狀況就是直球對決，答案自然就會出來了。