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社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄44人吃冰中毒　衛生局重罰店家36萬+移送檢方偵辦

▲高雄知名冰店遭勒停停業。（圖／翻攝自Google Maps）

▲高雄知名冰店爆發嚴重食安危機。（圖／翻攝自Google Maps）

記者許宥孺／高雄報導

高雄苓雅區一家知名冰店先前被爆出「沙門氏桿菌」感染，總計有44人出現症狀就醫，甚至有小孩腎衰竭，住進加護病房。事後衛生局對店家處以新台幣36萬元罰鍰，相關事證移送地檢署偵辦。

事發緣起於受害者黃小姐於7月在PTT發文表示，12日到苓雅區一間知名剉冰店消費，總共買了7、8碗八寶冰讓全家人一起吃，半夜12點小舅先出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，隨後大兒子也出現不適，小兒子甚至出現血便。

▲▼高雄冰店爆發食物中毒，孩童住院躺在病床上打滾。（圖／黃小姐提供）

▲黃小姐的小兒子住院躺在病床上打滾。（圖／黃小姐提供）

沒想到文章一出後，有一票受害者也紛紛表示，12日也前往這家冰店買綠豆湯、剉冰、雪花冰，吃下肚後也很不舒服，有網友的兒子因此引發腎衰竭，住進加護病房。還有其他受害者也和她聯繫，有小朋友白血球過高、陷入半昏迷狀態，醫生說恐會引發敗血症；也有孕婦狂拉肚子、不停宮縮。

衛生局今(5日)表示，已於接獲通報當下派員稽查抽驗，並勒令停業直到完成符合食品良好衛生規範為止，併處以新台幣36萬元罰鍰，相關事證移送地檢署偵辦。

▲衛生局14日前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局14日前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，針對此案已派專人主動電話關心民眾健康並提供諮詢，有關衍生的消費爭議，市府消保官也已向陳情的消費者說明相關法令規定及申訴方式，同時表示市府全力協助處理的立場。

衛生局強調，會持續加強稽查抽驗飲冰品，保障民眾食用飲冰品的衛生安全；嚴格把關食安，從源頭管理、查驗、消費者保護，都嚴加落實，針對違法必定依法處辦、絕不寬貸。

根據衛生局統計，此案共計有44人因症就醫，經交叉比對就醫病患的攝食食物，及現場稽查查獲多項缺失以及衛生局抽驗食品、環境、人體檢體檢驗結果綜合研判，冰店提供的自製豆類及相關配料可能為環境的污染致病源。

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