岡山廠商「超思」進口雞蛋惹爭議　高市衛生局回應了

▲超思公司位於高雄市岡山區一處巷弄內的透天民宅。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

農業部為了解決蛋荒專案進口國外雞蛋，卻傳出1人進口商「超思」公司拿了1億多元補助，引發爭議，超思公司地址設於高雄市岡山區巷弄內的一處透天厝，外觀和一般民宅無異，也沒有掛公司招牌，甚至傳出連倉庫都沒有，對於超思公司的狀況，高雄市衛生局表示，食安法規及流通面向非衛生局權責，無從回應。

外傳超思連倉庫都沒有，卻做起大生意，對此，高雄市政府衛生局表示，全案是農業部辦理專案進口雞蛋，食藥署邊境「逐批查驗」，食安法規及流通面向非衛生局權責，無從回應。



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今年初國內受受禽流感影響致使雞蛋產能不足，農業部實施雞蛋專案進口措施，由畜產會委託合法貿易商進口雞蛋，進口雞蛋和國內雞蛋的價差與30%關稅則由農業部吸收，陸續進口迄今，已支應5.7億元，但部分人士卻質疑協助進口巴西雞蛋貿易商之一的超思公司，指該公司是1人公司，且資本額僅50萬元太低，還指該公司領取上億補助款。

▲超思公司位於高雄市岡山區一處巷弄內的透天民宅。（圖／記者吳世龍攝）

《ETtoday新聞雲》實地走訪超思公司位於岡山的地點，該地址是一般的2樓透天民宅，附近鄰居只說就是一般正常住家而已，其他不願多說。

據了解，該處透天厝原本就一直是民宅，是超思的喬姓負責人的娘家，原本是自用住宅，超思去年9月成立後拿來當開公司，就變成營業場所，喬姓負責人據傳曾有從日本進口雞蛋的經驗，早年與丈夫在岡山地區經營過蛋行。