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饕客狂掃貨超級拌醬　「胡媽媽灶腳」優惠7折起

胡媽媽灶腳（圖／東森購物提供）

▲深受澎湖當地人和遊客喜愛的「胡媽媽灶腳」，以澎湖產地接單現做而聞名。迎接中秋節，東森購物網ETmall特別推出一系列優惠。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

中秋佳節即將來臨，不妨準備一罐「胡媽媽灶腳」超級拌醬，加一匙來自澎湖的海味，讓中秋美食越吃越香。老饕期待已久的「胡媽媽灶腳」現正特價推出，東森購物網ETmall優惠回饋消費者，即日起至9/12（二）推出東森幣擴大折抵，最高可折抵25%，9/13～9/21全館7折起，9/22～9/30還有東森幣回饋50%。

堅持澎湖產地接單現做的人氣品牌「胡媽媽的灶腳」，是澎湖人氣十大伴手禮之一，曾有饕客一口氣狂掃200罐，而他們的招牌之一「黃金貝醬」，不僅能吃到粒粒飽滿的完整干貝，用料更是大器到放入一般干貝醬的3倍用量，超高CP值1罐抵3罐，只有吃過才知道，並且一再回購。此外，全球首創以烏魚子泥及烏魚子塊製成的「烏魚子醬」，每罐烏魚子醬都使用3兩的黃金野生烏魚子，保持天然油脂比例，更在2021年榮獲有「食品界米其林」之稱的iTQi國際風味評鑑二星肯定。

胡媽媽灶腳（圖／東森購物提供）

▲全球首創以烏魚子泥及烏魚子塊製成的「胡媽媽灶腳－烏魚子醬」榮獲「食品界米其林」iTQi二星肯定，胡媽媽灶腳負責人胡庭妮期望要讓世界各國的饕客用味蕾認識台灣。

胡媽媽灶腳自9/13～9/21推出全館下殺7折起，超值組合「胡媽媽灶腳－黃金貝饗宴組」包含頂級黃金貝醬及鮮蝦醬各三罐，原價2,250元，優惠價1,580元；「胡媽媽灶腳－頂級黃金貝＋干貝醬」6件組，原價1,780元，優惠價1,246元；「胡媽媽灶腳饕寶禮盒」包含黃金貝、干貝醬、小卷醬、媽媽醬、鮮蝦醬及烏魚黃金絲共6種醬料，原價1,780元，優惠價1,180元；胡媽媽灶腳加大升級小卷醬3件組，原價980元，優惠價735元。

胡媽媽灶腳（圖／東森購物提供）

胡媽媽灶腳（圖／東森購物提供）

▲「胡媽媽灶腳－黃金貝饗宴組」包含頂級黃金貝醬及鮮蝦醬各三罐，優惠價1,580元。

胡媽媽灶腳（圖／東森購物提供）

▲全球首創以烏魚子泥及烏魚子塊製成的「胡媽媽灶腳－烏魚子醬」榮獲「食品界米其林」iTQi二星肯定。

胡媽媽灶腳醬料適合各種烹飪方式，從拌飯、料理到烤肉，都能為菜餚增添層次豐富的風味，不僅適合自家使用，還是送給親朋好友的絕佳伴手禮，現在不必親自飛到澎湖，就能在家中享受美味，還能在優惠期間省荷包。

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