10歲女孩住兒童之家慘死！遭垃圾工闖房內性侵　11歲男童再殺害她

▲德國一名女童同一晚遭性侵殺害，兇嫌卻是不同人。（示意圖，非本文當事人／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

德國巴伐利亞邦市鎮文西德（Wunsiedel）一個兒童之家照護機構4月發生10歲女童命案，經過5個月後調查結果出爐。受害女童死亡前最後一晚曾遭到25歲男性垃圾處理員闖入房間性侵，隨後在一場爭執中被11歲的男童殺害。

根據英國太陽報、德國圖片報報導，謀殺案件發生在聖約瑟夫兒童和青少年福利中心（Kinderheim St. Josef），年僅10歲的女童臨時被安置於此，直到法院確認其父是否擁有監護權，但4月4日晚間女童卻被發現死在房間。經過5個月調查，詢問了130名證人後，檢察官依性侵與竊盜罪，起訴25歲男子丹尼爾（Daniel T.）。

檢方表示，丹尼爾案發當晚從浴室窗戶闖入兒童之家，先是遇見11歲男童，又遇到10歲女童，他對女童進行性侵後離開了機構，因此無法證明是他殺害女童。丹尼爾是一名垃圾處理員，2022年初以來已犯下5起竊盜案，偷走包含高價的建築機械等並上網轉售。

當時機構的孩子們出發去滑雪度假，但女童太害羞不敢一起去，怎知她遭到性侵的同一晚又被殺害。據檢察官戈爾斯（Matthias Goers）稱，她與11歲男童發生爭執，最終被男童勒斃。警方表示，女童與男童原先就曾發生衝突，但並未說明細節。

然而，圖片報指出，由於德國刑事責任年齡為14歲，檢方無法對這名11歲男童提起刑事訴訟或懲罰。戈爾斯表示，目前男童已被有關當局「安全拘留」，最終可能須接受「避免危險」的矯正措施，丹尼爾則從4月以來持續被拘留中，他對自己犯下的性侵罪行一概坦承。