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社會 社會焦點 保障人權

國小球隊教練多次侵犯女隊員！硬拗「在一起」　校方要賠123萬

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

▲國小女童仰慕校隊男教練，遭對方親吻猥褻得逞。（示意圖／取自123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市1名黃姓男子2017年擔任國小體育老師兼球類校隊教練期間，涉親吻猥褻並以手指性侵1位12歲女隊員，女童畢業後出現身心狀況，家人帶她就醫才揭發醜聞，黃男狡辯女童主動跟他打鬧「肚子難免碰到胸部」，法官不採信，刑案判他3年8月徒刑，民事判他須賠女童和父母共142萬餘元，均可上訴，校方也被他拖累，高院二審認定黃男利用教學職務犯下本案，今判校方須國賠女童和雙親共123萬餘元，可上訴。

黃男於案發後失去教職，改開計程車養家。本案源於黃男2016年10月到2017年6月，在他任教的北市某國小利用兼任球類校隊教練之便，藉口陪本案女童到體育器材室整理設備，涉多次對仰慕他的女童親嘴摸胸，2017年6月女童畢業後，他開車載女童到河濱公園高架橋下偏僻處，在車內用手指性侵當時年僅12歲的女童得逞。

女童畢業後，2019年因身心出狀況、屢跟家人衝突，父母帶她就醫說出心事，才揭發這件醜聞。女童說，黃男起初叫她去器材室拿東西，然後抱住她問她吃過早餐沒，從此2人「感情就變好」，常趁空檔到器材室約會抱抱親親，「交往」到她國小畢業後2周，黃男開車帶她去橋下激情。

黃男到案狡辯跟女童「只是比一般老師與學生的關係再好一點」，女童常主動對他勾肩搭背、坐在他大腿上，彼此打鬧時他的「肚子難免碰到（女童）胸部」，絕沒輕薄女童，但他確實有親女童額頭跟臉頰，當時和女童應該是算「在一起」。

▲桃園市蕭姓男子遭指控對女童摸臀襲胸猥褻，女事隔23年提告，檢以逾追訴時效不起訴。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲女童國小畢業後因身心出狀況，被家長帶去就醫說出心事，才揭發校隊教練的犯行。（示意圖／免費圖庫pxhere）

隊友證稱常見女童親密挽著黃男的手、甚至環抱黃男不放，黃男都不會推開，女童讀國二所交男友證稱，聽女童說過跟黃男愛撫等互動，女童提告後接受測謊，對於被黃男以手指性侵一事的回答並無不實反應。

法官據此認定黃男明知本案女童當時年幼、對兩性關係仍然懵懂，卻利用女童對他的仰慕而非禮得逞，戕害女童身心發展甚鉅，刑案一、二審依對未滿14歲女子猥褻、性交等罪，合併判他3年8月徒刑，女童和父母對黃男提告求償，民事一審判黃男須賠共142萬餘元，都尚未確定。

黃男案發時任職的國小遭黃男拖累，被女童和雙親提告要求國家賠償共538萬餘元，理由包括校方怠於改善校園危險空間防範意外、未及時發現黃男犯行依法通報與調查，也沒提供本案女童適當輔導等，造成女童精神嚴重受創、需長期就醫與心理諮商，雙親也因而承受極大痛苦。

民事一審僅判校方須賠償女童醫藥費與精神慰撫共100萬元，女童和父母上訴，增加求償律師費、交通費與薪資損失共11萬9000餘元。高院二審審理認為，黃男在校期間猥褻本案女童行為，是利用教學職務之便，侵害女童身體健康、性自主與人格等權利，也造成女童雙親基於父母的身分法益，校方應負連帶責任。

但二審指出，黃男在女童畢業後於校外對女童性交行為，跟他執行教學職務行使公權力無關，校方此部分免責，據此改判校方須賠償女童83萬餘元，另賠償女童父母各20萬元，共123萬餘元，可上訴。

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