啟發麥當勞？高雄「4盎司龍蝦堡」鋪整尾　全場驚：有在浮誇

▲高雄4盎司龍蝦堡。（圖／翻攝自FB／光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店）

記者鄺郁庭／綜合報導

麥當勞日前推出全台限量30萬份的「螯龍蝦堡」，儘管單點要價385元，但經常日日完售，掀起話題。其中，有網紅7月底曾在IG貼文，PO出高雄一家龍蝦沙拉堡的「4盎司龍蝦堡」，超浮誇的份量讓網友驚呆。在麥當勞推出龍蝦堡後，有人看到該篇貼文便笑呼，「麥當勞是不是受這間啟發？」引發熱論。

YouTuber牛排7月底曾朝聖美食，老婆妮妮在IG貼出影片，大讚高雄一間「光頭龍蝦沙拉堡」，「這是我吃過最浮誇的龍蝦堡！每日限量#4盎司龍蝦堡 真的太好吃了！」影片中可見4盎司龍蝦堡做法，麵包塗完奶油烤過後，基底加入天婦羅脆花，再塞進滿滿的馬鈴薯沙拉，最後鋪上整尾4盎司的龍蝦肉，一個售價460元。

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儘管一個要價460元，但仍引來網友狂讚，「這真的很好吃，雖然不便宜，但好吃才是最重要的」、「第一次看到這麽厚又大的龍蝦肉耶」、「這家也太強！好燒」、「真的有在浮誇的龍蝦堡耶」、「這真的好猛。」

事實上，該間沙拉堡頗具名氣，FB粉專「光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店」有2千多讚，在Google上則有4.6顆星好評。老闆經常在粉專貼出浮誇龍蝦堡的照片，其中一篇還貼心提醒，因為攤子位在狹窄巷子內，建議先打電話訂餐，屆時直接付款取餐。

雖然460元的4盎司龍蝦堡狂掀討論，其實店家也有其他拉沙堡，像是招牌龍蝦、鮮味鮑魚、黃金鮪魚等口味，都只要60元。另外，老闆建議買自家龍蝦堡的饕客，「拿到手建議馬上吃唷！因為馬上吃（最好吃的狀態），才能吃到多種口感」。

▲店家浮誇系的龍蝦堡掀話題。（圖／翻攝自FB／光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店）

至於4盎司龍蝦堡開價460元，老闆表示，一般網購平台兩尾龍蝦約7、8百塊，但那是沒處理過的，他的龍蝦不僅是處理好的，還有搭配沙拉，「4盎司整尾龍蝦，成本真的很高，廠商一直漲，為了可以續命、生存下去，訂這個價格也是百般無奈。」