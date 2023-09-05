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社會 社會焦點 保障人權

我兒子被逼死！陸戰隊中尉陳屍營區　母淚求媒體：幫我討公道

記者劉人豪／高雄報導

海軍陸戰隊99旅子儀營區，今（5日）傳出一名23歲鄭姓中尉陳屍在營區宿舍後方的榕樹下，鄭母控訴，兒子不可能輕生，今凌晨1時許才通過電話，沒想到軍方說兒子早上5時許死亡，不解兒子過往念中正預校、受訓那些最苦的日子都已經熬過來，怎麼會突然輕生死亡，喊話「可以幫我討一個公道嗎」。

▲▼中尉媽媽 。（圖／民眾提供）

▲鄭姓中尉的母親表示，媽媽兒子不可能輕生，喊話「可以幫我討一個公道嗎」。（圖／民眾提供）

鄭母今下午3時許在子儀營區旁接受媒體採訪，她說不相信兒子輕生，兒子今天凌晨還打電話給她，抱怨連長一直在找麻煩，也說不知道長官為什麼針對他，還說一些不堪入耳的話，讓他想退伍，「如果會輕生的話，應該會情緒激動，但沒有啊，還關心我，說放假就會回家」，沒想到早上6點多就接到兒子死亡的電話，「這樣我能夠接受嗎，軍方說早上5時許沒看到兒子就開始找，最後在榕樹下找到。」

▲▼ 。（圖／家屬提供）

▲鄭母說，今天凌晨1點23分才跟兒子通完電話，沒想到過5小時就接到兒子死訊。（圖／家屬提供）

鄭母提到，8月6日時兒子發生車禍，被一個酒駕的駕駛撞到，當時在醫院還跟兒子說看完醫生後回家休息，但兒子堅持要回軍中，「我是想說現在軍中是這麼不近人情嗎？」車禍想在家休息一天都不敢，「這有天理嗎，軍中要不要還我一個公道」。鄭母淚崩說，兒子是怕家裡賺錢辛苦，才會讀軍校減輕家裡負擔，「我一個兒子就在這邊被他們給逼死了」，要替兒子找真相，她認為絕對不可能自己輕生，現場照給法醫看也不像輕生，如果軍方不給一個交代，就要告他們集體謀殺。

鄭母說，兒子是一個軍官，念中正預校熬到畢業，照理講到營區服役後應該算很輕鬆的，不知道為什麼會想不開，最苦的日子都已經熬過來，為什麼在子儀營區服役會發生這種事情？「我也想知道真相，你們可以替我找真相嗎，可以幫我討回公道嗎，可以幫我討一個公道嗎？」

▲▼中尉 。（圖／家屬提供）

▲鄭男(紅圈)海軍官校畢業後到高雄服役。（圖／家屬提供）

據了解，鄭男是家中老么，上面還有3個兄弟姊妹，一家是高雄本地人，鄭男考上中正預校畢業後讀海軍官校，參加蛙人訓等都有通過，之後分發到99旅服役，過往曾抱怨在軍中一直被逼，一個多月前出車禍還不敢跟連長請假，今天凌晨1時23分打電話給母親，說連長跟軍方一直在逼他，讓他待不下去想要退，沒想到過沒幾個小時就驚傳死亡，陳屍在營區的榕樹下。

海軍陸戰隊指揮部發言人洪聖輝說明，鄭母有向軍方提到鄭男打電話回家一事，而據鄭母說法，雙方只是正常聊天，並沒有說有很特殊的徵候。至於鄭男認為軍方、連長逼得太緊的說法，軍方是否知情？洪聖輝說，這段軍方正全力配合檢警做調查，是因為什麼樣原因造成輕生，現在還沒辦法論定，後續包含連長等相關人士將會被約談。

▲▼鄭姓中尉 。（圖／家屬提供）

▲鄭姓中尉(左)在臉書上貼出跟女友(右)的合照 。（圖／家屬提供）

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