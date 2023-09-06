前員工揭「早上10點半」別去麥當勞　網友搖頭：1情況可免費吃

▲許多人喜歡以麥當勞漢堡快速解決一餐。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

連鎖速食店麥當勞深受許多人喜愛，然而，美國一名前麥當勞廚師就表示，去麥當勞「最差的時間」是早上10點半，建議別選在這時去用餐，原因是不僅早餐菜單得換成午餐，人員甚至可能換班，在店內亂成一團的情況下很難有好的消費體驗。但有網友表示，只要店員出錯就有可能拿到免費早餐，反而更應該去了。

▲前廚師認為上午10點半去麥當勞不是個好主意。（圖／翻攝自TikTok／chefmikeharacz）

根據紐約郵報報導，曾在麥當勞擔任廚師的哈拉茨（Mike Haracz）經常在TikTok上分享有關麥當勞的營業內幕，還因為透露大麥克醬汁祕方而爆紅，日前他就拍影片表示，上午10點半是去麥當勞用餐的「最差時間」，原因是這時廚房要從製作早餐換成製作午餐的模式，烹飪設備相同，食材配料卻不同，「這意味著油炸鍋不再炸薯餅，而改炸薯條，烤盤時間和溫度設定也都不同」。

哈拉茨還點出，此時內場需要快速準備好保溫櫃，把早餐的配料取出，補好午餐尖峰時段所需的餐點配料。不僅如此，上午10點半也是許多麥當勞加盟店的換班時間，人員進出頻繁，「組員們有時會換人，可能有更多的員工進來或離開」。

哈拉茨認為，所有變化都在10點半同時發生，餐廳也越來越忙，這時內部就可能出現很多問題。他也表示，一切問題根源在於麥當勞2020年取消了全天候早餐供應，許多顧客也希望恢復供應。

有一名曾經擔任麥當勞廚房經理的網友附和道，「替換早午餐菜單是最慘的時候，每件事都要安排好時間，確保食品安全，同時還要繼續做早餐」。不過也有一些網友不贊同，認為上午10點半才是最佳用餐時間，理由包含「這時候的午餐是最新鮮的」、「有一次因為店員製餐失誤，我們免費獲得了一大堆早餐」。