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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安能讓侯友宜拉出一波高點？　前立委：可以好好拭目以待

▲▼蔣萬安,侯友宜環狀線北環段CF680B區段標工程開工動土典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蔣萬安、侯友宜。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國慶籌備委員會4日公布國慶主視覺，卻未見「中華民國」元素，引來批評，國民黨總統參選人侯友宜競辦更嗆，民進黨用不倫不類的方式踐踏國家。國民黨前立委陳學聖認為，在這件事情上，台北市長蔣萬安有機會幫助侯友宜拉出一波高點。

陳學聖說，國慶日主視覺一出來，藍綠各自立場明確，反而民眾黨柯文哲、鴻海創辦人郭台銘因政治意識形態不明，不容易找到著力點，而國民黨在8年後，重新入主台北市政府，這改變，應會讓今年「中華民國」詮釋各表更加精采。

陳學聖指出，之前民進黨的陳水扁當台北市長常常和中央意見相左，不僅逕將介壽路改名凱道，為了開放機車行駛凱道，不惜和國安對抗，硬是在總統府前架了一支超大的紅綠燈，當時總統李登輝不勝困擾，而到了柯文哲時期，歷經馬英九、蔡英文藍綠執政，從台北市資深議員秦慧珠描述得知，柯文哲對元旦升旗、雙十慶典都興趣缺缺，頂多如禮行儀，升升旗、唱唱歌就結束了，沒什麽熱度。但今年大大不同了，蔣萬安是市長了，藍營在台北市有很大的發揮空間，特別是在總統大選前，迎來蔣萬安入主台北市府後的第一個國慶，所有民進黨在主視覺、慶典儀式上丟掉的中華民國元素，民眾所企盼見到的，蔣萬安全部都可以在市府慶典活動找回來。

陳學聖指出，若蔣萬安真作到了，這將會是一種力量的凝聚，也可以幫侯友宜團結藍營最好的起手式，若還能促成非綠大團圓，蔣萬安將是總統大選打破僵局的大功臣，「未來這一個月，蔣萬安團隊會怎麽計畫，我們可以好好拭目以待。」

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