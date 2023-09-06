網傳賴清德萬里老家疑違建　國民黨團：請他說清楚講明白

▲曾銘宗6日出席國民黨團「疫情期間 打疫苗 傷殘 救濟慢！慢！慢！」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨2024總統參選人柯文哲的新竹老家因頂樓加蓋鐵皮遭疑違建，讓柯母何瑞英在受訪時委屈落淚，引發討論；隨後就有網友也質疑，民進黨2024總統參選人賴清德的新北萬里老家恐也是違建。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（6日）表示，賴清德要出來講清楚、說明白，是不是違建？假設是違建，為什麼放任違建狀況持續這麼久？不過民進黨昨出面說明，該建物屬賴清德親戚所有。

有網友昨在網路論壇 PTT 政黑板以「賴清德老家是不是違建？」為題發文，附上一張有一棟二樓樓房加蓋圓頂遮蔽物的照片，並寫道，「賴清德萬里老家的照片，網路上一堆，依照柯媽家的邏輯，感覺也像是違建。那個圓頂的不是加蓋是什麼？請勿雙標」。

曾銘宗今天上午在國民黨立法院黨團「疫情期間 打疫苗 傷殘 救濟慢！慢！慢！」記者會上被問及上述賴清德老家疑違建一事。曾銘宗回應，賴清德老家假設是違建，相信已經行之多年，賴要出來講清楚、說明白，是不是違建？假設是違建，賴從政這麼久，從立委到台南市長、行政院長，到現在是副總統，也是民進黨總統參選人，為什麼放任違建狀況持續這麼久？

媒體追問，會不會覺得是迴力鏢打到自己？曾銘宗說，是不是迴力鏢，各界有不同評論，他尊重各界看法。

不過民進黨昨表示網傳賴清德老家疑為違建一事為錯誤訊息，該房屋為賴清德親戚所有，且建物有合法建照，其屋頂遮蔽物是為防止陽光照射影響老人生活的增設設施。

至於國民黨中常委范成連日前在新竹義民廟祭祀大典接待鴻海創辦人郭台銘，昨被黨中央的考紀會祭停權2年處分，媒體詢問是否為國民黨在幫總統參選人侯友宜穩住選情？

國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯說，國民黨考紀會已說明清楚有相關黨員規範，不會鼓勵黨員對於要獨立參選的候選人，或已宣布參選的候選人給予支持，所以對同框的中常委，給予考紀處分，就是按照黨員相關規範處理。