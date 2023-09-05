嘉義5.5地震　賣場酒瓶醬油摔爛「天花板垮掉」！店員：第一次這麼大

記者翁伊森、趙蔡州／嘉義報導

嘉義縣新港5日下午5點30分發生規模5.5地震，深度8.5公里，屬於極淺層地震，最大震度為5弱，出現在嘉義市及嘉義縣民雄。民雄一間大賣場受地震影響，店內許多酒、醬料與零食商品被晃到掉了一地，甚至連輕鋼架天花板都被震落，讓店員忍不住直呼「第一次遇到（晃）這麼大的」。

▲嘉義縣新港規模5.5地震，民雄一間賣場商品掉落一地，損失慘重。（圖／店家提供）

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嘉義縣新港5日下午發生規模5.5地震，造成台鐵彰化花壇到台南善化間等震度較大的區域有多輛列車減速慢行，高鐵也有2列車一度暫停行駛，嘉義縣市居民也紛紛收到國家級警報，也有網友在臉書回報說，「先有地鳴，才有警報，才有地震」、「嘉義真的晃好大」、「搖超大超可怕」、「很大力的搖晃著」。

▲賣場店內慘況。（圖／記者翁伊森攝）

這次地震最大震度為5弱，出現在嘉義市及嘉義縣民雄。民雄一間大九九大賣場受地震影響，商品損失相當慘重，監視器畫面可以看見，地震發生瞬間，架子上的酒瓶、醬料與零食紛紛掉落一地，玻璃裝如酒、醬油等產品落地後瞬間破裂、液體四溢。

除了玻璃產品破裂外，各種如鋁箔包飲料、洗髮精、沐浴乳等罐裝產品、各類生活用品也通通東倒西外躺在地板上，甚至連輕鋼架天花板都被震落，至於顧客有人才剛從門口走進店內，地震一搖嚇得立刻衝出門外，但也有許多人相當淡定，站在櫃台前等待地震結束。

▲輕鋼架天花板被震落。（圖／記者翁伊森攝）

賣場員工受訪表示，「我當時在結帳，接著就開始搖了，就看到輕鋼架開始掉落，酒也全部掉下來了，監視器也全部歪掉」、「真的搖很大，還遙2次，搖很大停了又搖一次，讓東西都倒下來，光酒就（破）好幾十瓶」、「當時有（客人）跑出去，我也在猶豫要不要跑，第一次遇到（晃）這麼大的」。

▲有客人才從門口走進店內，地震一搖嚇得立刻衝出門外，但也有人淡定站在櫃台前等待。（圖／記者翁伊森攝）

針對這次地震，氣象局地震測報中心代理主任吳健富表示，嘉義該地區在8月16日、8月26日、8月31日分別曾發生規模4.0、3.8、4.5淺源地震，地震發生在破碎位置，把這幾年能量釋放，地震深度都是比較淺，都20公里以內，民眾感受會比較強烈，未來二周不排除有規模4到4.5淺源地震發生。

至於是否與梅山斷層有關，吳健富表示，這次地震的震央離梅山斷層還有一段距離，但有學者認為梅山斷層有延伸到新港這位置，這是學術上研究，尊重學者看法，是否延伸到這邊還是要密切觀察地震頻率研判。

