連4震！與梅山斷層有關？氣象局：當示警「觀察是否有更大地震」

▲嘉義發生規模5.5地震。（圖／氣象局提供）

記者李姿慧／台北報導

今(5日)嘉義縣新港鄉發生芮氏規模5.5地震，深度8.5公里，為極淺層地震，民眾有感，氣象局表示，該地上月剛發生3起地震，加上今這起，比較頻繁，將密切觀測，這邊歷史災害地震為1906年梅山規模7.1地震，也有一段時間沒有能量釋放，會當作一個示警，觀察是否還有更大地震，但該地離梅山斷層有段距離。

氣象局地震測報中心代理主任吳健富表示表示，這起地震深度比較淺，因此民眾感受強烈，該地震已達國家級警報發布標準，氣象局針對彰化、南投、雲林、嘉義縣、嘉義市、台中市、台南市等地發布國家級警報，提醒地震即將來襲。

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吳健富表示，地震成因跟台灣大板塊構造有關，台灣位歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊碰撞位置，菲律賓海板塊往西北擠壓上來，在東部碰撞，東部地震相當多，能量傳到西部比較淺的位置，淺源地震對民眾感受上有相當大感覺，一般震度分級上，4級震度民眾就會有恐慌心理。

吳健富指出，嘉義該地區在8月16日、8月26日、8月31日分別曾發生規模4.0、3.8、4.5淺源地震，地震發生在破碎位置，把這幾年能量釋放，地震深度都是比較淺，都20公里以內，今天深度是8.5公里，8月16日起觀測到數起比較小規模的地震，深度都是小於10公里，民眾感受會比較強烈，未來二周不排除有規模4到4.5淺源地震發生；近期海葵海警剛結束，西部蓄積大量雨水，提醒山區可能土石鬆動或山崩落石。

針對8月迄今已連4起地震，其中今這起規模較大，吳健富表示，氣象局看法會當作一個示警，這邊歷史災害地震為1906年梅山地震發生規模7.1地震，也有一段時間沒有能量釋放，這地區比較多能量釋放在1999年10月22日，也就是921地震後，有釋放滿多地震能量，最大規模6.4，後續大多是規模4以上地震，這邊地震比較少，最近比較頻繁，8月就有3次，氣象局將密集觀測後續發展，是否有更大地震發生。

吳健富說明，目前台灣地震觀測了不起大概僅有100多年觀測資料，比較早期的為文獻和官方文字紀載，不屬於科學上統計資料，目前會就科學觀測來看地震頻率，有機會將示警或提醒。

至於是否與梅山斷層有關，吳健富表示，今震央離梅山斷層還有一段距離，但有學者認為梅山斷層有延伸到新港這位置，這是學術上研究，尊重學者看法，是否延伸到這邊還是要密切觀察地震頻率研判。