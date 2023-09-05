快訊／侯友宜拋老人政策！　65歲以上長者全額補助健保

▲侯友宜發表老人健保政策 。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（5）日宣布老人健保政策。侯友宜表示，未來老人健保他來改變，當選後65歲以上長者及55-64歲原住民，將排富全額補助健保，約400萬人受惠。

侯友宜今天到崇實區民活動中心說明「侯友宜來改變—檢討老人健保」政策。侯友宜提到，這段時間他常常到中南部去，前幾天雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華都向他提起此事，因為城鄉差異問題，老人健保制度在台灣是「一個台灣、兩種制度」。

但侯友宜認為，這樣對長者來說相當不公平，因為老人健保補助六都和基隆市對老人健保補助；中南部縣市都沒有健保補助，因為中央只提供70歲、中低收入，才能有健保補助。未來，他認為「不能遺忘每個人」，台中、台南、高雄市中央將加碼補助排富所得5-20％，其他縣市中央將補助排富所得20%以下。

針對財源部分，侯友宜說，預估要增加160億，如他之前所說，健康醫療支出要達到GDP8%，就足以面對長輩身體健康照顧。接著他說，「民進黨要跟進也不反對，現在就可以做」，但要提醒民進黨，「要像論文一樣喔！要寫出處來源，免得跟論文依樣說是抄襲」。

