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侯再拋老人健保免費！薛瑞元：恐增年輕人負擔「不要只考量眼前」

▲▼衛福部長薛瑞元說明長照與外籍移工政策。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長薛瑞元，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日頻頻拋出衛福政策，今（5）日進一步宣布若他當選，65歲以上長者及55-64歲原住民，將排富全額補助健保。衛福部長薛瑞元受訪回應，不要只有眼前考量而不去考慮未來長期規劃，此政策是否會造成弱勢社福措施遭排擠，其次則是使用健保長者持續增加，但繳納保費的年輕族群減少，是否會加重年輕族群負擔，影響世代公平，這2方面應審慎評估。

國民黨總統參選人侯友宜今（5）日表示，他走訪很多縣市，很多長輩都反應65歲以上老人健保補助「一個台灣、兩種制度」，他認為現在老人健保補助政策有嚴重城鄉差距，應該打破不公平，生活在相同土地，都應享有相同待遇。

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侯友宜宣布「未來我擔任總統，老人健保免費」，65歲以上長輩以及55歲至64歲原住民長者，享有排富全額補助健保，排富以綜所稅20％為標準，預計約有400萬名老人與長輩，享有健保免費的優惠，經費預估160億元。

薛瑞元今日受訪表示，這個政策很多縣市都在推動了，不是一個全新政策，過去各縣市自行去做，要由中央來做，若符合財政紀律情況下可以謹慎評估。

不過，薛瑞元也提到，明年度社福預算已經創新高，如果還要增加，那是不是有相關財源能否支應，還要審慎計算。特別是中央負擔補助，是否長期而言會不會越來越重負擔，影響整個政府支出平衡，導致對弱勢民眾社會福利措施受到擠壓。

其次還必需考慮健保平衡問題，薛瑞元指出，我國老年人口越來越多，現在已經超過400萬人，未來還會更多，但是青年人口、繳保費或支付各種稅的對象，人數會越來越少。目前健保約40%用在65歲以上長者身上，從世代來看，老人使用越多但又廣泛不用繳保費，這樣是否妥當，是否會因此加重年輕人負擔。

薛瑞元指出，若以財政負擔來說，整體政府支出比例不是很高，但不是現在負擔得起就要做，不要只有眼前考量，而不考慮未來長期規劃。

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