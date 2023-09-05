「藍綠媒體都對我攻擊！」　郭台銘突怒飆：再不反映民意「不再受訪」

記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統後持續勤跑基層，今（5）日上午到東門市場拜訪。不過，在媒體採訪階段，郭台銘被問及民調有48%不支持他獨立參選？郭突然痛罵媒體，批評媒體沒真實反映民意，藍綠媒體都在輪番攻擊他，最後更說，媒體若不刊登「綠色、藍色媒體都對我攻擊」這句話，以後就再也不受訪。

▲永齡基金會創辦人郭台銘參訪東門市場與攤商們互動。（圖／記者湯興漢攝）



郭台銘今上午到東門市場拜訪攤商，活動後有媒體問及，民主文教基金會民調顯示，48%民眾不支持郭獨立參選。聞此，郭台銘痛批，現在民調問卷都有問題，他獨立參選目的是為了整合三人，連東門市場主委也不相信民調是真的，「就像某黨參選人背後的總幹事說，900萬就能買1份民調」。

郭台銘接著說，他到新北計程車工會普渡，席開兩百桌，他敬酒敬了快兩個鐘頭，「你們媒體都知道，但後來我看主流媒體通通剪掉，我只有講說媒體應該要有良心，我沒辦法只能透過自媒體自己去發聲，因為你們沒有真實反映民意」。郭還稱現在講錯一件事，媒體回去就要修理他，因此都在爭取讓他講錯一個字，好回去對老闆交差，這樣才能加薪。

「我不笨、我也不傻」，郭台銘說，新聞機構應該要讓老百姓看到真實現象，他今天參選大家說他保送民進黨，為什麼綠色、藍色媒體都對他輪番攻擊，「我有那麼笨嗎？我有那麼傻嗎？我目的是協助賴清德嗎？」「我唯一的目的是下架民進黨與賴清德，絕對不支持讓賴清德躺著選」。

郭台銘接著嗆，若媒體敢登「綠色、藍色媒體都對我攻擊」這句話，「我以後再接受你們訪問，不然以後我再也不接受你們訪問，因為你們去接受黨意，告訴你們老闆、總編這個能登，你們不是真的反映主流民意」。