盧秀燕化身「帶貨女王」賣公益月餅　電話接到手軟喊：賣擱卡阿

記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕好忙！日前9月1日記者節才化身新聞主播，與36年前的「青春版燕子」另類合體播報氣象，今天再度轉換身分成為帶貨女王，推銷台中市多個公益團體的愛心月餅。與氣質主播不同，盧秀燕拿著道具狂拍桌叫賣，影片還有橋段是訂購電話接不完，逼得燕子市長喊「賣擱卡阿！」對於近來盧秀燕形象多變，幕僚私下笑稱「最近都在測試市長底線」，但是對公益有幫助，市長也樂於幫忙宣傳。

▲盧秀燕化身「帶貨女王」賣公益月餅，呼籲大家買月餅、手工皂做公益。（圖／市府提供）



▲盧秀燕模仿購物專家，拿著道具拍桌喊「照過來！照過來！」。（圖／市府提供）



影片中，盧秀燕當起購物節目主持人，拍攝戲劇「笑」果十足的短影片，大力推銷12家身障團體推出的月餅和手工皂，歡迎各界發揮愛心、揪團預購，支持身障服務。

市長在鏡頭前大啖蛋黃酥，直誇非常好吃，還說台中的身障朋友認真、可愛且超厲害，手藝可比大師傅，手工製作蛋黃酥、廣式月餅、芋頭流心酥、鳳梨酥、堅果塔、牛軋餅等產品，沒有添加防腐劑，通過嚴格的食品衛生檢驗，好吃、好看又能做愛心，絕對是送禮自用兩相宜。

市府表示，今年12家中秋優採單位分別為伊甸迦南園烘焙庇護工場、立達啟能訓練中心、瑪利亞社會福利基金會、微笑天使烘焙坊、肯納自閉症社會福利基金會、愛無礙協會、信望愛智能發展中心、十方社會福利慈善事業基金會、瑪利MAMA手作麵包、美麗境界關懷之友協會、自閉症教育協進會和同心圓社區復健中心。