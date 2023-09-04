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海葵撲台　雲林一度1.8萬戶停電！拚今日全部復電

▲台電雲林區處今日工程車及重機具於古坑山區搶修情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區處今日工程車及重機具於古坑山區搶修情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

海葵颱風籠罩雲林影響部分區域供電，台灣電力公司雲林區營業處不敢怠慢，緊急動員120名工程人員武裝備足，包括工程車25輛、昇空車11輛、吊臂車8輛、發電機21台、抽水機38台以及挖土機1台，山海奔波全力以赴投入電力修復。

為了加速搶修進度，台電雲林區處特別於崙背、四湖、古坑草嶺地區協調當地村里長，提供場地放置電桿等機具，以便工程人員就近提領使用，且為避免每每風雨來襲山區道路中斷，搶修人員無法到達山區事故地點，雲林區處自9月2日起即派員進駐古坑石壁山區提前待命。

▲台電雲林區處今日工程車及重機具於古坑山區搶修情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區處今日於沿海地區電線斷線人員使用昇空車搶修。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

海葵颱風停電區域橫跨麥寮、台西、四湖、口湖等沿海鄉鎮及斗六、林內、古坑山區，截至今（4）日中午12時止，雲林地區累計有1萬8千餘戶停電，大多數已恢復供電，目前尚有約600餘戶停電中，主要分布於麥寮、元長及古坑山區，雲林區處正全力以赴，預計今日將全面恢復供電。

雲林區處表示，將和所有參與恢復工作的人員持續不懈努力，確保雲林的電力恢復，並減少風災帶來的不便，但由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請所有的民眾耐心等候。

▲台電雲林區處今日工程車及重機具於古坑山區搶修情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區處人員今日於古坑山區搶修電桿倒斷情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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