獨／車禍賠償談不攏！街頭再見對決　「衝動阿北」逼車下場慘　　

記者吳奕靖／高雄報導

冤家路窄，狹路相逢分外眼紅！高雄市大寮力行路上演「逼車」戲碼，一部轎車刻意在路口截住另一部休旅車，畫面驚險，讓路過的民眾看傻了眼，員警到場之後發現雙方之前發生過車禍，和解問題談不攏，所以才會出現擋車要對方下來理論的情況，不過更讓警方意外的事，其中一方車內竟然藏有毒品。

▲一部銀色轎車就在路口當街逼車，結果還被搜出毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在4日下午兩點多，民眾開車行經大寮力行路停等紅綠燈，結果從另一側的路口駛出一部白色休旅車，後方跟著一部銀色轎車，而銀色轎車突然間加速，往旅行車的前方緊靠，逼車意圖非常明顯，而且還不止一次，民眾看傻了眼，而就在逼停旅行車之後，轎車駕駛也下車，目擊民眾深怕有街頭暴力狀況發生，趕緊打電話報警。

▲一部銀色轎車就在路口當街逼車，結果還被搜出毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方到場後發現，兩部車的駕駛分別是71歲陳姓男子（轎車）與40歲林姓男子（休旅車），8月22日兩人發生碰撞事故，後續因為賠償事宜，陳姓駕駛遲遲拖延修車費不肯處理；9月4日雙方在力行路相遇，陳先是逼車，進而跟對方發生口角，還好現場沒有發生肢體衝突，警方先將兩人帶回派出所釐清案情。

結果警方在查證兩人身分時，發現陳男神色緊張，經詳細檢查，在其車上發現海洛因2小包及捲菸兩支，全案依毒品危害防制條例移送偵辦，另外車禍賠償事宜，雙方表示先自行協調，暫不提告。不過內情是否真的那麼單純？警方還要進一步釐清。