快訊／高雄男自家墜樓亡！才跟妻說一起出門　下秒砰一聲出事了　

▲高雄市三民區一棟透天民宅發生墜樓案件，男子當場死亡 。（圖／記者吳世龍拍攝）
記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導
高雄市三民區一棟民宅發生墜樓事故！一名男子5日下午2點多左右，從自家透天民宅墜樓當場死亡，初步了解這名男子墜樓前，才跟妻子說要一起出門，結果妻子在下樓時聽到碰一聲，隨後鄰居就衝過來說「妳老公墜樓」，當場嚇壞她，目前墜樓原因警方還在釐清當中。
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
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高雄市三民區一棟民宅發生墜樓事故！一名男子5日下午2點多左右，從自家透天民宅墜樓當場死亡，初步了解這名男子墜樓前，才跟妻子說要一起出門，結果妻子在下樓時聽到碰一聲，隨後鄰居就衝過來說「妳老公墜樓」，當場嚇壞她，目前墜樓原因警方還在釐清當中。
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