快訊／高雄男自家墜樓亡！才跟妻說一起出門　下秒砰一聲出事了　

冤家路窄，狹路相逢分外眼紅！高雄市大寮力行路上演「逼車」戲碼，一部轎車刻意就在路口截住另一部旅行車，畫面驚險，讓路過的民眾看傻了眼，員警到場之後發現雙方之前發生過車禍，和解問題談不攏，所以才會有驚險擋車要對方下來理論，不過更讓警方意外的事，其中一方車內竟然藏有毒品。