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秦良丰力拚MJ經典「45度傾斜」　殘念！父：能做到就是一種進步

記者吳奕靖／高雄報導

因為跳傘受傷被醫生宣佈癱瘓的鋼鐵傘兵秦良丰，艱辛的復健屢創奇蹟，看在父母眼裡真的非常感動，九三軍人節流出他已經嘗試著「腳在懸空的狀態下練習站起來」，雖然才完成80％，不過已經很厲害；另一段他學習麥克傑克遜的經典舞步「45度傾斜」的影片也曝光，同樣令人感動。

▲秦良丰學習麥克傑森遜的經典舞蹈動作，試圖傾斜45度 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲秦良丰學習麥克傑森遜的經典舞蹈動作，試圖傾斜45度（右）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這段影片當中，只見秦良丰在同袍的保護下，雙腳緊靠著貼著牆面的茶几，緩滿的往前傾斜，還聽到他問是不是有45度了，不過旁邊的人告訴他是60度，還提醒他45度太斜了，可是秦良丰聽完了之後，沒有停止傾斜，又繼續緩慢的往前，似乎已經到達目前他能做的極限，只好無奈放棄，挺直身子，旁邊的人還是鼓勵他「60度已經不錯了」。

▲秦良丰學習麥克傑森遜的經典舞蹈動作，試圖傾斜45度 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲秦良丰學習麥克傑森遜的經典舞蹈動作，試圖傾斜45度 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲秦良丰學習麥克傑森遜的經典舞蹈動作，試圖傾斜45度 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲秦良丰學習麥克傑森遜的經典舞蹈動作，最後只完成60度。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這段影片是他在802軍陣大樓6樓的練習畫面，秦良丰的父親秦天人告訴記者：「在復健的角度來說，沒有所謂的定義，應該是只要能做到的動作，就是一種進步，尤其對於頸椎脊髓受傷的人來說，而影片中的良丰就是在學習麥克傑克森遜的動作。」

另外近期秦良丰也走出了802醫院，偶而回家走走之外，也順便前往高雄大學走走看看，畢竟每天待在醫院當中，看到的景緻都是一樣，秦天人說：「回家，至少只有自己的家人時，良丰是比較自在的。」

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