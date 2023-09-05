高雄名店害44人吃冰中毒！吹哨者一原因...明晚發雞翅「自省」

▲高雄知名冰店爆出沙門氏桿菌感染，44人吃冰食物中毒。（圖／翻攝自Google Maps）

記者許宥孺／高雄報導

高雄苓雅區一家知名冰店先前被爆出「沙門氏桿菌」感染，共計有44人食物中毒。事情過了2個月，吹哨者黃小姐昨(4日)晚間再度於PTT發文，怒控店家在媒體鏡頭前後兩個樣，調解過程還被調侃「話太多」認為她活該找事做，所以她決定明(6日)晚間7點在鹹酥雞店前發放50份雞翅，用意是「反省自己太可惡，不應該找出這些受害者」，鄉民只要說「吃冰中毒，吃雞翅不會」就能領取。

黃小姐表示，先前她發文公開到苓雅區一家剉冰店消費，當天共買了7、8碗八寶冰讓全家人一起吃，半夜12點小舅先出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，隨後大兒子也出現不適，小兒子甚至出現血便。後續有受害者也聯繫黃小姐，發現有網友的兒子因此引發腎衰竭，住進加護病房；還有小朋友白血球過高、陷入半昏迷狀態，醫生說恐會引發敗血症；也有孕婦狂拉肚子、不停宮縮。

▲黃小姐在PPT發文揪出此事，有小朋友因此住院躺在病床上打滾。（圖／黃小姐提供）

黃小姐說，當時冰店老闆娘打給她，誠心的道歉，她覺得這間冰店對她來說，吃的是回憶，所以事後她請網友不要再攻擊店家，受害者也逐漸恢復健康。

「我天大的錯就是我的善良！」黃小姐今日接受電話訪問時表示，事發至今共調解2次，她還幫其他受害者調解，她與家人十幾個人中毒，她一家10人要求賠償10萬元，含精神和工作損失，但店家只想賠償醫藥費，但光是小朋友保母費和她的個人工作損失就4萬多元了，甚至家人還有腎損傷等後遺症。

▲衛生局前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃小姐怒控，店家在媒體、消保官前判若兩人，在鏡頭前誠心地說「對不起」，但鏡頭後又好像整件事都是她的錯，「我不也是受害者嗎？」調解時，店家的家人趁消保官不在，竟嘲諷她：「黃小姐你講話讓人很不舒服」、「我不喜歡你這個人」、「我認為黃小姐話就是太多」。她認為店家的態度非常惡劣，質疑她在PTT找尋其他受害者，是她活該要找事做，根本沒有反省自己食物出了問題。

▲黃小姐明晚將在六合路發雞翅，以反省自己「太可惡」。（圖／翻攝自PTT）

黃小姐說，調解日(8月23日)至今，她越想越不明白，自己到底哪裡做錯事？所以她決定明(6日)晚上7點，在鹹酥雞店發放50份她最愛的炸雞翅，1份2隻給鄉民，只要說「吃冰中毒吃雞翅不會」就發1份，發完為止，花個幾千塊，以反省自己太可惡，不應該找出這些受害者，而且還幫助大家怎麼去處理事情，而且居然買到毒冰毒家裡的人。