　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄名店害44人吃冰中毒！吹哨者一原因...明晚發雞翅「自省」

▲高雄知名冰店遭勒停停業。（圖／翻攝自Google Maps）

▲高雄知名冰店爆出沙門氏桿菌感染，44人吃冰食物中毒。（圖／翻攝自Google Maps）

記者許宥孺／高雄報導

高雄苓雅區一家知名冰店先前被爆出「沙門氏桿菌」感染，共計有44人食物中毒。事情過了2個月，吹哨者黃小姐昨(4日)晚間再度於PTT發文，怒控店家在媒體鏡頭前後兩個樣，調解過程還被調侃「話太多」認為她活該找事做，所以她決定明(6日)晚間7點在鹹酥雞店前發放50份雞翅，用意是「反省自己太可惡，不應該找出這些受害者」，鄉民只要說「吃冰中毒，吃雞翅不會」就能領取。

黃小姐表示，先前她發文公開到苓雅區一家剉冰店消費，當天共買了7、8碗八寶冰讓全家人一起吃，半夜12點小舅先出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，隨後大兒子也出現不適，小兒子甚至出現血便。後續有受害者也聯繫黃小姐，發現有網友的兒子因此引發腎衰竭，住進加護病房；還有小朋友白血球過高、陷入半昏迷狀態，醫生說恐會引發敗血症；也有孕婦狂拉肚子、不停宮縮。

▲▼高雄冰店爆發食物中毒，孩童住院躺在病床上打滾。（圖／黃小姐提供）

▲黃小姐在PPT發文揪出此事，有小朋友因此住院躺在病床上打滾。（圖／黃小姐提供）

黃小姐說，當時冰店老闆娘打給她，誠心的道歉，她覺得這間冰店對她來說，吃的是回憶，所以事後她請網友不要再攻擊店家，受害者也逐漸恢復健康。

「我天大的錯就是我的善良！」黃小姐今日接受電話訪問時表示，事發至今共調解2次，她還幫其他受害者調解，她與家人十幾個人中毒，她一家10人要求賠償10萬元，含精神和工作損失，但店家只想賠償醫藥費，但光是小朋友保母費和她的個人工作損失就4萬多元了，甚至家人還有腎損傷等後遺症。

▲衛生局14日前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃小姐怒控，店家在媒體、消保官前判若兩人，在鏡頭前誠心地說「對不起」，但鏡頭後又好像整件事都是她的錯，「我不也是受害者嗎？」調解時，店家的家人趁消保官不在，竟嘲諷她：「黃小姐你講話讓人很不舒服」、「我不喜歡你這個人」、「我認為黃小姐話就是太多」。她認為店家的態度非常惡劣，質疑她在PTT找尋其他受害者，是她活該要找事做，根本沒有反省自己食物出了問題。

▲黃小姐明晚將在六合路發雞翅，以反省自己「太可惡」。（圖／翻攝自PTT）

▲黃小姐明晚將在六合路發雞翅，以反省自己「太可惡」。（圖／翻攝自PTT）

黃小姐說，調解日(8月23日)至今，她越想越不明白，自己到底哪裡做錯事？所以她決定明(6日)晚上7點，在鹹酥雞店發放50份她最愛的炸雞翅，1份2隻給鄉民，只要說「吃冰中毒吃雞翅不會」就發1份，發完為止，花個幾千塊，以反省自己太可惡，不應該找出這些受害者，而且還幫助大家怎麼去處理事情，而且居然買到毒冰毒家裡的人。

ET快訊
台北寶可夢中心徵才「正職月薪」曝光！　老粉搖頭了
提告NONO突喊「以死明志」！　網紅狂收約砲私訊
高雄名店害44人吃冰中毒！　吹哨者明天發雞翅「自省」
快訊／硬起來！他違紀站台郭台銘　國民黨重懲「停權兩年」
快訊／遭爆料「嫖妓愛約砲」　男偶像反擊了！
快訊／午後雨彈開轟！　北北基桃19縣市大雨特報
大逆轉！颱風假堆出垃圾山　市長鐵腕開罰150人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

秦良丰力拚MJ經典「45度傾斜」　殘念！父：能做到就是一種進步

國小球隊教練多次侵犯女隊員！硬拗「在一起」　校方要賠123萬

拖船纜繩遭颱風風浪吹斷！　泰籍工作平台船漂流到台東海灘

快訊／碧潭橋上停機車！騎士疑墜河失聯　救生艇搜索中

高雄名店害44人吃冰中毒！吹哨者一原因...明晚發雞翅「自省」

大逆轉！颱風天出現噁臭「垃圾山」　彰化市長鐵腕揪150人開罰

不讓大型車淪血滴子！北投警分局加強執法　8個月抓1千5百件

給我摸才幫妳！車上對女信眾伸鹹豬手　色廟公求緩刑被打臉

控泰山賤賣全家持股　龍邦董座劉偉龍挨告誹謗不起訴

涉收賄勒索逾千萬元　前台南市議長郭信良遭起訴

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

男租千萬敞篷跑車酒駕被逮　吊牌2年...恐面臨天價求償！

1200月票上路2個月運量增！北北基桃軌道「首都圈」成購屋指標

秦良丰力拚MJ經典「45度傾斜」　殘念！父：能做到就是一種進步

國小球隊教練多次侵犯女隊員！硬拗「在一起」　校方要賠123萬

拖船纜繩遭颱風風浪吹斷！　泰籍工作平台船漂流到台東海灘

快訊／碧潭橋上停機車！騎士疑墜河失聯　救生艇搜索中

高雄名店害44人吃冰中毒！吹哨者一原因...明晚發雞翅「自省」

大逆轉！颱風天出現噁臭「垃圾山」　彰化市長鐵腕揪150人開罰

不讓大型車淪血滴子！北投警分局加強執法　8個月抓1千5百件

給我摸才幫妳！車上對女信眾伸鹹豬手　色廟公求緩刑被打臉

控泰山賤賣全家持股　龍邦董座劉偉龍挨告誹謗不起訴

涉收賄勒索逾千萬元　前台南市議長郭信良遭起訴

快訊／登革熱爆3死！單周本土「增破千例」疫情續擴大

太平山森林遊樂區因颱風休園1周　6日上午6時恢復開園

秦良丰力拚MJ經典「45度傾斜」　殘念！父：能做到就是一種進步

北檢認定「生物戰劑」假文件　總統府：聯合報應撤除並道歉

街頭潮人必備！PORTER INTERNATIONAL MATCH系列「雙口袋撞色包」打造百搭造型

小S睽違10年重回台劇　激戰吳慷仁大尺度：那就上吧！

國小球隊教練多次侵犯女隊員！硬拗「在一起」　校方要賠123萬

食品業注意！強化產品源頭及追溯管理　 「業者平台」非登不可

拖船纜繩遭颱風風浪吹斷！　泰籍工作平台船漂流到台東海灘

應曉薇表態下架民進黨的意志　盼為國民黨及非綠衝出最高票

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

社會熱門新聞

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

嘉義縣28歲男遭4煞押走　疑遭打死丟包產業道路

他出軌大陸小三懷孕　弟幫娶回台

快訊／高雄海軍陸戰隊命案！中尉陳屍榕樹下

剛開學放颱風假　小二女童意外墜樓亡

裝甲車攻堅詐團老巢！嫌只穿內褲角落發抖

婦紅燈3秒硬闖　撞飛騎士12秒才下車

颱風天路邊出現「垃圾山」　彰市將開罰150人

大安森林公園驚見遛鳥俠！邊走邊摸嚇壞人

高雄44人吃冰食物中毒！衛生局重罰36萬

全台唯一！董座霸氣捐「鋼砲」警車

涉收賄勒索逾千萬　前台南市議長郭信良遭起訴

30歲男隆鼻求財惡性高熱枉死　整形名醫判賠556萬

即／高雄鼓山漁市場21男墜海！無生命跡象送醫

更多熱門

相關新聞

60萬入手高雄小套房　不是蛋殼區！10分鐘走到六合夜市

60萬入手高雄小套房　不是蛋殼區！10分鐘走到六合夜市

房價高漲，1桶金100萬元可以買什麼？要購屋連頭期款都不夠，然而根據實登公布，高雄新興區「六合仁愛」今年出現套房總價60萬元成交價，是今年在原高雄市內，總價最低的實價大樓交易。專家提醒，低於行情的房子，得要特別注意小環境。

高雄44人吃冰食物中毒！衛生局重罰36萬

高雄44人吃冰食物中毒！衛生局重罰36萬

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

快訊／高雄海軍陸戰隊命案！中尉陳屍榕樹下

快訊／高雄海軍陸戰隊命案！中尉陳屍榕樹下

即／高雄鼓山漁市場21男墜海！無生命跡象送醫

即／高雄鼓山漁市場21男墜海！無生命跡象送醫

關鍵字：

高雄吃冰中毒沙門氏桿菌

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

85大樓剩養蚊子　網：黃毒都在那

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

加油爽中1000萬！4張3~4月大獎發票沒人領　今錯過就沒了

快訊／科技業男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面