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社會 社會焦點 保障人權

為買金山地瓜！他開車「桃園衝新北」　撞斷電桿...酒測達1.23

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

56歲李姓男子，與友飲酒聊天時提到新北市金山地瓜，允諾要送朋友地瓜一飽口福，昨（4）日開車前往金山購買，回程時不勝酒力自撞電線桿，經酒精濃度檢測高達1.23mg/l，警方除依公共危險罪移送外，也吊扣其車輛牌照2年，駕照另由監理站裁罰吊扣1至2年。

▲▼金山警查獲酒駕自撞電線桿，竟是為了買金山地瓜給朋友嚐鮮 。（圖／記者郭世賢攝）

▲金山警查獲酒駕自撞電線桿，竟是為了買金山地瓜給朋友嚐鮮 。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼金山警查獲酒駕自撞電線桿，竟是為了買金山地瓜給朋友嚐鮮 。（圖／記者郭世賢攝）

▲李男自撞電線桿造成大停電。（圖／記者郭世賢攝）

金山警分局大鵬派出所4日中午12時許接獲報案，稱在新北市萬里區加投路發生自撞車禍，到場後發現李男駕駛自小客車自撞路旁電線桿，酒精濃度檢測高達1.23mg/l，李男稱3日在桃園地區與友人飲酒時，聊到金山正值地瓜產季，因他老家在金山，當場熱情允諾送友人地瓜嚐鮮。

▲▼金山警查獲酒駕自撞電線桿，竟是為了買金山地瓜給朋友嚐鮮 。（圖／記者郭世賢攝）

▲這一撞也讓附近包含大鵬派出所的住戶全斷電長達6個小時。（圖／記者郭世賢攝）

李男4日酒精未退，立即駕車回金山買地瓜，沒想到不勝酒力，精神不濟在返程路上自撞電線桿，因電線桿被撞斷，台電維修人員當天下午15時緊急更換電線杆體，直到當晚18時盡速搶修完畢，約影響136戶。

金山警分局表示：現適逢金山地瓜盛產，歡迎民眾前來購買金山地瓜。同時提醒民眾注意每人體質不同，酒精完全代謝約需24小時，本案酒駕除了面臨肇事刑事責任及鉅額罰鍰，還須當場移置保管車輛並吊扣牌照2年，以及賠償電線桿損壞費用，得不償失。

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