酒駕開奧迪R8吊牌2年　租車男恐遭索賠...業者提申訴有條件

▲松山區李男駕駛AUDI R8千萬元跑車酒駕遭警查獲，未料竟是租來的跑車。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市1名從事服務業的李姓男子，8月24日晚間23時37分許駕駛奧迪R8行經松山區市民大道八德路2段366巷口，見警方酒測路檢，立即關閉跑車的敞篷狀態，再緩慢偏行右轉進入巷內躲避警方攔檢，經警攔停盤查，發現他酒氣明顯，經實施酒精濃度吹氣酒測值高達0.60Mg/L，警方依刑法公共危險罪現行犯上銬逮捕，並依規定查扣車牌禁駛。

警方指出，依道交管理處罰條例規定，酒駕當場執行吊扣車牌2年，車輛拖吊至保管場，加上李男開的R8為租賃車，依新制規定扣牌2年無法上路，恐面臨租車業者天價求償。

警方指出，如果租賃業者如能證明於租賃時已向租賃人盡相關告知義務，或者租賃契約上有提醒承租人開車不得酒駕等條文，可提供相關證明至車籍地交通裁決所提出申訴，若申訴成功，業者可提前領回。

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