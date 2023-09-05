突收「信用卡1800元年費」　好市多會員傻了！1步驟超重要

▲國泰與好市多、SOGO聯名卡終止合作，陸續換發CUBE卡。（示意圖／記者陳依旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

國泰與好市多已終止合作，想在賣場刷卡的話，需改用富邦Costco聯名卡。值得注意的是，國泰已陸續寄送「CUBE卡」給會員們，若不理它恐小心噴1800元。就有熱心網友提醒，因為「CUBE卡」有收年費，不想使用的話千萬要記得剪卡，但若是已開卡的話，其實申辦電子帳單就能免繳年費。

臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》粉專小編提醒，由於國泰好市多聯名卡已到期，而銀行為了挽住卡友，陸續寄送CUBE卡，但不少人收到卡片後卻未使用，「未開卡一年後仍然要收年費，收到卡沒有要用請致電客服，以免被無枉收費！」

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小編也熱心說明，已開卡的人，有2個方法就能免繳年費，包括「申請電子帳單」、「一年消費12筆不限金額」。

底下網友熱議，「收的年費是第二年的，等收到年費帳單再取消不用即可」、「剪卡好了」、「上個月來信用卡公司帳單要收年費，已立馬取消」、「不開卡還敢收年費？」「用LINE阿發（智能客服）一鍵就剪卡完成」、「不再使用的人，趕快去停卡！我今天才去辦了停卡後就可以剪卡了」、「三張CUBE卡...真的是不用一直補發，最近聯名卡取消的都寄CUBE來到底是怎樣」。

▲網友熱議。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



根據國泰CUBE卡官網指出，首年免年費，次年起1800元，但申辦電子帳單、正卡年消費12次（含）以上、正（附）卡年消費達18萬（含）以上，只要符合任一條件就獲得「免年費門檻」。

除了好市多會員要注意，國泰8月15日也終止和SOGO百貨策略聯盟合約，業者同樣會陸續寄送CUBE卡，若不想開卡使用，也務必記得致電或透過智能客服辦理停卡。

國泰世華銀表示，若SOGO聯名卡卡友本身無CUBE卡，國泰世華7月起陸續進行CUBE卡換發及寄送作業，依卡友所持「遠東SOGO聯名卡」或「太平洋百貨聯名卡」，換發相同國際信用卡組織（每一國際組織僅換發乙張）之CUBE（悠遊）鈦金商務卡或CUBE(悠遊)晶緻卡（含附卡）。二、 若SOGO聯名卡卡友已持有CUBE卡，將不另行換發新卡。